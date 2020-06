“Distribuindo o Bem” realiza segunda edição e beneficiará famílias carentes de Araxá e Uberaba

A Distribuidora Rio Branco está apoiando a iniciativa do triatleta Jhonathan Castro e do educador físico Ernani Montandon que realizarão neste sábado (20) uma live solidária em prol de famílias em vulnerabilidade social.

O objetivo dos atletas é ficar 6 horas (das 12h às 18h) exercitando o ciclismo de rolo, como é popularmente conhecida esta prática, e neste período arrecadar donativos. A transmissão ao vivo será através do Instagram @jhonathancastro_tri. A Campanha “Distribuindo o Bem”, idealizada pela Distribuidora, deu largada a esta corrente do bem e destinará 100 cestas à ação.

A intenção com este novo repasse é amenizar a crise intensificada pela pandemia e contribuir no combate à fome e à desigualdade social. A oportunidade de apoiar a live foi ao encontro das premissas da Campanha e também é uma forma de enaltecer o gesto de solidariedade dos dois idealizadores, colaboradores da Fundação, instituição essa que é o projeto de responsabilidade social do Grupo Rio Branco.

Em sua primeira edição a Campanha “Distribuindo o Bem” doou 5000 litros de álcool para transformação em álcool líquido 70% e na sua forma em gel. Mais de 20 hospitais e entidades assistenciais da região foram beneficiados.

As doações angariadas serão distribuídas pelos idealizadores a partir da próxima semana. Mais informações sobre como doar pelo telefone (34) 99903-9903.