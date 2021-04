Duas pessoas são presa com drogas no Salomão Drummond

Na tarde de ontem (27), durante operação no bairro Salomão Drummond, a Polícia Militar registrou uma ocorrência de tráfico de drogas. A equipe da PM visualizou o condutor de uma motocicleta em contato com um indivíduo, morador de uma residência alvo de denúncias acerca do tráfico de drogas. Diante da suspeita, o condutor, de 38 anos, e o morador da residência, de 18 anos, foram abordados.

Após buscas no imóvel, foram localizados:

– Oito tabletes de maconha;

– Duas buchas de maconha;

– Duas balanças com resquícios de maconha e crack;

– Um aparelho celular;

– Certa quantia em dinheiro.

Diante dos fatos, os dois autores foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles foram levados para a Delegacia de Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido. A motocicleta foi removida. De acordo com a PM, o veículo possivelmente era utilizado para o tráfico e ainda estava sem todos os equipamentos obrigatórios.