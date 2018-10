É DE ARAXÁ! Romeu Zema é o novo governador de Minas Gerais

Foto: Divulgação

Pela primeira vez na história um araxaense é eleito governador de Minas Gerais. Romeu Zema (Novo) conseguiu este feito inédito neste domingo (28), ao bater o ex-governador e senador Antonio Anastasia no segundo turno, até o momento com 6.500.900 votos (71,75%) contra 2.559.192 (28,25%) de urnas totalizadas.

Em Araxá, o empresário obteve 51.523 votos (95,60%), contra apenas 2.374 (4,40%) votos do senador.

Não só por Araxá, histórico também por ser o primeiro político do partido Novo, cuja ideologia é de um Estado democrático que preserve as liberdades individuais, a vencer uma disputa por um cargo majoritário nas eleições gerais. E ainda esta foi a sua primeira candidatura para um cargo eletivo, vencida no dia do seu aniversário, completando 54 anos.

Romeu votou pela manhã na Escola Estadual Delfim Moreira, acompanhado pelos pais Ricardo Zema e Maria Lúcia Zema, e em rápida entrevista agradeceu ao povo mineiro pelo apoio recebido.

“Com toda certeza, iremos demonstrar essa nova maneira de fazer política sem agredir o outro, sem mentir, sem criar falsos como foram feitos, exaustivamente, nos úlitmos 20 dias. É o caminho que nós temos que adotar no Brasil, e é o que vai nos levar para um Estado e um país melhor”, relata o governador eleito.

Ele considera que em nove meses e meio de pré-campanha e campanha foi o candidato que mais percorreu Minas Gerais. “Apesar disso tudo, a minha campanha foi, provavelmente, a que menos custou dentre as que disputaram as eleições. Terei um secretariado totalmente profissional, vamos trazer os melhores para poder dar jeito em Minas Gerais”, diz Romeu Zema.

O principal desafio do novo governador é ajustar as finanças do Estado, principalmente no pagamento em dia do funcionalismo público e repasse de verbas para os municípios. Uma das prioridades de Romeu Zema é enxugar o número de secretarias e cargos comissionados.

Ele acompanhou a apuração e promoveu seu primeiro discurso como governador eleito em Belo Horizonte, juntamente com familiares e correligionários.