Egresso da Fundação Rio Branco, Jhonathan Castro conquista 3º lugar no Ironman

O triatleta Jhonathan Castro está ganhando cada vez mais representatividade e elevando a cidade de Araxá no cenário internacional do esporte. O atleta que, recentemente, competiu na Holanda e na Espanha, se destacando entre os melhores do mundo, participou no dia 26 de maio, do IronMan.

A prova aconteceu em Florianópolis/SC e reuniu mais de 1500 participantes de 38 países que buscavam completar o desafiador percurso de 3,8k de natação, 180,2k de ciclismo e 42,2k de corrida. Considerada a mais tradicional e forte do país, esta etapa faz parte do maior circuito de triathlon do mundo, com mais de 150 competições distribuídas por todos os continentes, sendo 5 delas realizadas no Brasil.

O tempo limite para conclusão da prova era de 17 horas, mas Jhonathan cravou sua performance no tempo de 10 horas e 12 minutos conquistando o 3° lugar na categoria de 18 a 24 anos. Motivo de grande comemoração, ainda mais por ser o mais jovem entre os milhares de inscritos. Inclusive homenageado pelos organizadores do IronMan, na noite que precedeu a competição.

A trajetória do triatleta no esporte começou aos 11 anos com a participação no projeto “Braçadas do Futuro” da Fundação Rio Branco. Destacando-se entre os demais alunos desse programa de cunho social, Jhonathan chamou a atenção dos treinadores pela sua dedicação e desempenho.

Ao manifestar intenção de seguir carreira no atletismo, tanto os orientadores da Fundação como os gestores da Distribuidora Rio Branco voltaram seus olhares para mais uma oportunidade de transformar a vida de um jovem, apostando em seu talento.

Quem poderia imaginar que aquela criança com sobrepeso poderia se tornar um atleta de alta performance e um dos poucos brasileiros a participar de competições internacionais, representando seu país. Agora com 21 anos e muitas medalhas no currículo, Jhonathan supera cada dia mais as suas marcas e os adversários, sempre apoiado pela família em busca da realização de seus sonhos já se prepara para seu próximo grande desafio em 2019, desta vez na Suíça.

Para a Rio Branco, o motivo é de grande orgulho não só pelos surpreendentes resultados alcançados, mas também pelo objetivo maior que move a empresa ao apoiar iniciativas como estas: o de formar cidadãos mais comprometidos com a sua qualidade de vida. O triatleta renova as esperanças de um futuro melhor, além de servir de inspiração para jovens que enxergam no esporte uma oportunidade para a concretização dos sonhos.