Emenda do vereador Raphael Rios garante recursos para fundos da infância e do idoso em Araxá

A Câmara Municipal de Araxá aprovou, nesta terça-feira (28), seis projetos de leis que autorizam a doação de áreas para instalação de novas empresas no Distrito Industrial, com emendas do vereador Raphael Rios que contemplam recursos aos Fundos dos Direitos do Idoso e da Criança e Adolescente. Os projetos foram encaminhados pelo Poder Executivo.

A partir do momento em que cada empresa entrar em operação, as emendas garantem a destinação de 1% do Imposto de Renda devido para os dois fundos, abrangendo investimentos em projetos sociais.

As seis futuras empresas permitirão a oferta de 568 empregos, sendo 183 diretos e 385 indiretos.

“Uma parte do recurso que iria para a União vai ser destinada para importantes ações ao público idoso, infantil e adolescente. Buscamos essa contrapartida dessas futuras empresas que vão contribuir com esse aspecto social e vão fomentar a nossa economia local”, destaca o vereador Raphael Rios.

Os projetos com as emendas seguem para sanção do prefeito Aracely de Paula.