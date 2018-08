Empresa Júnior do Uniaraxá trabalha em prol da integração de Cursos com a Comunidade

A Empresa Júnior está de “cara nova”. Para acompanhar as mudanças no quadro de seus componentes, a Empresa Júnior está desenvolvendo um Planejamento Estratégico, cujo objetivo é integrar os Cursos do Uniaraxá e a comunidade local. Nessa empreitada, a Empresa Júnior está contando com um importante parceiro do Centro Universitário.

O Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) está assessorando a Equipe para que o desenvolvimento do planejamento seja eficaz e gere resultados de sucesso. “A parceria com o Sebrae é uma oportunidade ímpar para a Empresa Júnior desbravar novas fronteiras, em Araxá e região; e, fomentar o empreendedorismo, no ambiente acadêmico. O Sebrae poderá ampliar o conhecimento dos integrantes da Empresa Júnior, por meio de treinamentos, palestras, eventos de incentivo ao empreendedorismo, entre outros meios; os quais, de alguma forma, agregarão valor”, pontua Felipe dos Santos, Presidente da Empresa Júnior e Aluno do 8º período de Engenharia de Produção.

A Empresa Júnior é uma atividade que possibilita que Estudantes de diversos Cursos da Instituição possam participar no desenvolvimento de ações multidisciplinares, no atendimento à demanda de empresas locais. O trabalho é sempre acompanhado por Professores, na orientação de trabalhos. Atualmente, o Coordenador da Empresa Júnior é o Professor Luiz Fernando Alves de Castro. Dentre os serviços que Empresa Júnior do Uniaraxá presta destacam-se a Consultoria de Custos de Produção ou de Serviços; Consultoria na Área de Gestão de Custos; Curso – Empresa Simulada, entre outros.

O objetivo do Projeto é atender à demanda pela busca do controle de custos, nas Organizações; consolidando o processo de aprendizagem, conciliando a teoria com a prática; além de aprimorar as competências e habilidades dos Estudantes; integradas às qualificações profissionais, especialmente aquelas ligadas a comportamentos e à tomada de decisões. Dessa forma, preparando-os, assim, para desafios de administração das micro e pequenas empresas.

Atualmente, a Empresa Júnior do Uniaraxá é composta pelos Discentes: Alice Damasceno; Amanda Priscila da Silva; Bernardo Parolini; Bruno Henrique dos Reis; Karoline Bruna da Costa; Cayo da Silva; Cintia França; Diego Ferreira; Felipe Duarte; Felipe dos Santos; Florence Balduino; Gilberto Martins; Maria Paula Oliveira; Patrícia Cunha; Paulo Henrique Tadeu; Thays Pereira; Vanessa Marília da Silva; Vinícius Palmer; Sabrina Valerio.

As reuniões com o Sebrae, por meio do Consultor Marcos Takeshi, estão rendendo bons frutos. No segundo encontro da Equipe com o Consultor, foi realizado um Workshop, voltado ao Planejamento Estratégico. Para a Diretora Administrativa da Empresa Júnior e Aluna do 8º período de Administração, Karoline Costa, trata-se, também, de um momento de construção de novos conhecimentos. “A parceria entre Sebrae e a Empresa Júnior nos possibilita uma vasta possibilidade de conhecimento e amadurecimento; visto que atua no fortalecimento do empreendedorismo. Ganhamos uma vasta experiência e dedicação nas necessidades do Gestor, que é nosso maior foco; possibilitando a cada participante, o aprendizado necessário para que nossa Empresa alcance o sucesso esperado. Com o compartilhamento do conhecimento do Sr. Takeshi, conseguimos enxergar a Empresa como um todo; os objetivos principais e as qualidades exigidas, para sermos reconhecidos no mercado; fomentando nos Alunos a integração dos Cursos; e, buscando relacionar os aspectos inerentes ao empreendedorismo, tais como: Inovação; Enfrentamento de desafios; Comprometimento com o trabalho; Responsabilidade; Cumprimento de metas; Compromisso com a qualidade, organização e eficiência dos trabalhos executados; Pró-atividade; Liderança”, destaca Karoline.