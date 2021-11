Enfermeiro é vítima de latrocínio no bairro João Bosco Teixeira

Foto: Reprodução/Willian Tardelli

A Polícia Militar faz buscas pelos autores de um latrocínio ocorrido na noite de ontem (11) em Araxá. O crime foi registrado em um bar no bairro João Bosco Teixeira. Criminosos chegaram armados ao local e anunciaram o roubo. Durante a ação, o proprietário acabou baleado com um tiro no peito e não resistiu.

De acordo com testemunhas, os autores estavam encapuzados. Eles exigiram dinheiro e carteiras das vítimas. Ainda segundo relatos, a vítima identificada como Murilo Fernando Oliveira, de 59 anos, teria feito um movimento brusco quando acabou sofrendo um disparo de arma de fogo.

Fernando, que também é enfermeiro, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A Polícia Militar segue realizando diligências no intuito de identificar, localizar e prender os autores do crime.

Denúncias

Caso você saiba de alguma informação que possa ajudar a Polícia a chegar até os autores deste fato, denuncie pelos telefones 190 e 181. Sua identidade será mantida em sigilo total.

Vacinação é suspensa na Unisa por falecimento de colaborador

A Secretaria Municipal da Saúde informa que devido o falecimento de Murilo, na noite desta quinta-feira (11), após ação de criminosos em um estabelecimento comercial, a vacinação contra a Covid-19 que seria realizada na Unisa nesta sexta-feira (12) está suspensa. Na próxima terça-feira (16) a Imunização retorna normalmente na unidade.

Já no Sesc, a Campanha de Vacinação não terá alteração e prossegue conforme cronograma – 3ª doses para idosos (60+) e 2ª dose de acordo com agendamento ou doses em atraso.