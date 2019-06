Engenharias, Arquitetura, Bullying e Kafka são debatidos no Uniaraxá

A última semana abriu discussão sobre diversos assuntos, no Centro Universitário do Planalto de Araxá (Uniaraxá). Eventos aconteceram dentro e fora do campus; promovendo debates importantes sobre os mais variados temas; temas estes vinculados aos Cursos, ofertados pela Instituição. Já, na segunda (03), aconteceu a abertura do III Encontro de Engenharia e Tecnologia de Araxá (Engetec), realizado em parceria com o Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (Cefet-MG); objetivando promover a interação entre os estudantes das áreas, bem como o intercâmbio de conhecimentos acadêmicos e o engajamento da Comunidade interna e externa.

O Engetec ofereceu palestras sobre Segurança e Engenharia; Energias Renováveis; Segurança Cibernética; Uso da Realidade Virtual e Aumentada, na Segurança Pessoal e de Instalações; Hidrologia e suas Aplicações na Engenharia; Engenharia Aplicada a Projetos de Combate a Incêndio e Pânico; Cidades Inteligentes; Sistema de Gestão Integrado em Empresas; além de expor trabalhos, realizados pelos estudantes; proporcionando momentos de troca de conhecimentos e ideias.

Simultaneamente, aconteciam debates, organizados pelo Curso de Engenharia Ambiental e Sanitária, em comemoração ao Dia do Meio Ambiente; celebrado na quarta (05). Alguns, inclusive, entraram na agenda do Engetec, como a Feira de Trocas; uma espécie de escambo, em que os participantes levavam objetos e trocavam por outros, numa atitude que busca promover a reflexão sobre o consumo sustentável.

Dos eventos organizados pelo Curso, destaca-se a Mesa-redonda, que ocorreu na sexta (07), com a participação de quatro Engenheiros Ambientais, atuantes em diferentes áreas; sendo elas o Setor Público; Consultoria Ambiental; atuação em Empresas; e, Pesquisas. De acordo com a Professora Karina, “foi um momento bastante proveitoso de compartilhamento de experiências e conhecimento entre os Profissionais e os Discentes do Uniaraxá”.

Ao longo da semana, também, foi realizado o IV Arquitetando, voltado aos estudantes do Curso de Arquitetura e Urbanismo. Profissionais do mercado, incluindo Egressos da Instituição, conversaram com os alunos, em um processo dinâmico de ensino-aprendizagem.

Enquanto tudo isso acontecia nas dependências do Uniaraxá e Cefet-MG, o Teatro Municipal foi palco de outros dois acontecimentos. Na quarta-feira (05), foi realizado o evento de culminância da Parada da Leitura, cujo livro tema dessa edição era “A Metamorfose”, do escritor checo Franz Kafka. Uma Mesa-redonda foi composta por Profissionais da área de Educação, Saúde e Serviço Social, no sentido de promover reflexões sobre as metáforas que a obra apresenta e como as passagens podem ser interpretadas. Na oportunidade, foram feitas ponderações relevantes, referentes aos respectivos campos de saberes. Foram, ainda, apresentados e premiados os primeiros colocados na 1ª Olimpíada de Redação do Uniaraxá; uma das ações que compunham a sensibilização à Parada da Leitura, junto aos estudantes.

Encerrando a semana, nos dias 06 e 07, aconteceu o XIII Ciclo de Estudos Criminais Dr. Danilo Cunha, organizado pelo Professor do Curso de Direito, Francisco Ilídio. O evento reuniu Profissionais de diversas áreas, a fim de debateram sobre o Bullying, caracterizado como prática de atos violentos, verbais ou físicos, intencionais e repetitivos; com o objetivo de intimidar uma ou mais pessoas, causando angústia e sofrimento. Foram analisadas as causas, as consequências, as formas de lidar e as características de envolvidos com o ato, seja na situação de vítima ou de agressor. O Ciclo de Estudos Criminais é uma iniciativa do Curso de Direito, cujo objetivo é a busca por difundir o conhecimento e a promoção da abordagem de vários temas do cenário jurídico-social nacional; visando a alcançar a Comunidade Acadêmica do Curso de Direito, Profissionais da Comunidade Jurídica e Setores de Segurança Pública de Araxá e região.