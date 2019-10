Equipamento desenvolvido no CEFET Araxá monitora desempenho de máquinas agrícolas

Monitorar as plantações acompanhando o desenvolvimento dos cultivos, o desempenho dos equipamentos e o manejo das colheitas é um importante passo para garantir a produtividade agrícola. A instalação de equipamentos de sensoriamento nem sempre é feita com facilidade, pois exige cabeamento em locais de difícil acesso, complicando a instalação e a manutenção dos aparelhos. Projeto desenvolvido no campus Araxá usa a automação, por meio de sensores sem fio de baixo custo, para reunir indicadores de desempenho de diferentes equipamentos.



A equipe, composta pelo professor Kleber Fontoura e pelo aluno do curso de Engenharia de Automação Industrial Pablo Joannes Dias, desenvolveu o protótipo de um sistema de monitoramento, com sensores de umidade do ar, do solo e da temperatura ambiente para garantir a extração dos dados. O objetivo é gerenciar os veículos agrícolas, acompanhando a produção e a demanda de manutenção do maquinário, por meio de comunicação sem fio e carregamento por energia solar.



O professor Kleber explica que os sensores desenvolvidos no CEFET-MG podem monitorar instantaneamente o consumo de combustível ou a pressão do pneu de uma colheitadeira. “Com essas informações, o gestor pode diminuir o custo com combustíveis, fazendo uma calibragem adequada nos pneus”, exemplifica. Pablo enumera que os diferenciais do projeto, em comparação a outros existentes no mercado, são a alimentação por energia solar, o uso de componentes de baixo custo e a construção da estrutura física por meio de impressora 3D.



Sensor

O equipamento é composto por uma base e as chamadas “caixas nós”, que são as caixas com os sensores. “Essas caixas são colocadas no campo e enviam os dados coletados pelos sensores para a caixa-base. A base fica por conta de transferir os dados recebidos para o computador e de enviar os comandos para as ‘caixas nós’, como, por exemplo, ligar uma bomba de água”, descreve o estudante.



A pesquisa “Tecnologia de comunicação wireless de baixo custo aplicada em sensoriamento na agricultura” integra a programação de trabalhos a serem apresentados na Semana de Ciência e Tecnologia (Semana C&T) do CEFET-MG, que acontecerá de 21 a 25 de outubro em todos os campi da Instituição. As atividades são abertas ao público e contam com apresentação de trabalhos, debates, seminários, minicursos e conferências. O tema deste ano é “Bioeconomia: Diversidade e riqueza para o desenvolvimento Sustentável”.



Saiba mais

Conheça a Semana C&T do CEFET-MG (www.semanact.cefetmg.br/)