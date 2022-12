Equipe da Guarda Patrimonial vence o 6º Torneio do Servidor Público de Futebol Society 2022

É campeão! Quem levantou a taça e comemorou o 1º lugar no Torneio do Servidor Público de Futebol Society foi o time da Guarda Patrimonial Municipal. A decisão aconteceu na noite desta terça-feira (6), na Praça da Juventude, no bairro Urciano Lemos.

O título veio com a vitória por 5 a 2 contra o time Câmara Municipal / Sinplalto, que ficou com o vice na competição. Os gols da Guarda Patrimonial foram marcados por Adolfo, Nicolas, Múcio, Márcio e Freitas, e Matheus Moura anotou os dois gols da Câmara Municipal / Sinplalto.

Com uma boa campanha, em seis jogos, a equipe da Guarda Patrimonial conquistou três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Ao todo, foram 24 gols marcados e 16 sofridos. A equipe campeã estreou com derrota e foi se recuperando durante a competição, eliminando, inclusive, o time da Secretaria de Esportes na semifinal.

Integrante do time Guarda Patrimonial, Adolfo Vieira de Almeida, conta sobre a emoção de participar e receber o título de campeão. “É um sentimento maravilhoso. Trabalho na Guarda Patrimonial há 8 anos e participo deste torneio desde o início. Sempre chegamos na fase semifinal, mas ganhar na competição este ano não tem preço. O coração está explodindo de alegria, pois montamos uma equipe fantástica. Estamos muito felizes e já aguardando o próximo ano para sermos campeões de novo”, comemora.

O artilheiro Matheus Moura Félix, com 10 gols na competição, destaca a importância do apoio da Administração Municipal nos campeonatos esportivos. “O esporte é uma maneira de unir as pessoas e nós conseguimos, por meio do torneio, incentivar várias pessoas para participar. Nos divertimos, apesar do segundo lugar, mas estamos muito felizes”, explica.

De acordo com o secretário municipal de Esportes, José Antunes Soares Júnior (Dedé), o torneio reforça ainda mais a união entre os servidores e reafirma a importância da prática esportiva na vida das pessoas. “É um momento para descontração e socialização, algo necessário nos dias atuais e que a atual gestão sempre faz questão de fomentar”, destaca Dedé.

O 6º Torneio do Servidor Público de Futebol Society foi realizado pela Secretaria Municipal de Esportes, por meio da Assessoria de Esportes Amador e Rural, e distribuiu troféus e medalhas para o campeão e vice, além de premiação em dinheiro por meio de parceria com o Centro de Atendimento ao Servidor (CAS).

Destaque

Artilheiro do Campeonato

Matheus Moura – Câmara Municipal / Sinplalto, com 10 gols

Goleiro menos vazado

Santinho – Setor de Transporte, que sofreu 12 gols

Resultado Final:

1º Lugar: Guarda Patrimonial

2º Lugar: Câmara Municipal

3º Lugar: Transporte

4º Lugar: Secretaria de Esportes

5º Lugar: Procuradoria