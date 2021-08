Equipe visita estrada que dá acesso ao Alto da Serra para estudo de viabilidade de trevo entre Araxá e Tapira

Em busca de uma solução para o acesso à comunidade do Alto da Serra, entre Araxá e Tapira, autoridades dos dois municípios visitaram o local em busca de uma solução paliativa, até a construção do trevo no local, que fica na MG 146, na altura do KM 188.

Estiveram na localidade, o presidente da Câmara Municipal de Araxá, vereador Raphael Rios, o presidente do Legislativo de Tapira, vereador Luiz Carlos Lira Júnior (Cacá), o assessor parlamentar do deputado estadual Bosco, Élvio Bertoni, o Chefe da 7ª Unidade Regional do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais (DEER) em Araxá, Geraldo Ponciano, o secretário de Agricultura e Pecuária, Farley Aquino e o secretário de Obras Públicas e Mobilidade Urbana, Sebastião Donizete de Souza, Lucas Eduardo, representando o vereador Bosco Junior.

Durante a visita, ficou definido que a Secretaria de Obras irá fazer uma análise e concepção de um projeto para ser encaminhado ao DEER. A partir desta etapa, o departamento irá verificar questões técnicas para a sequência dos trabalhos que deverá contar com uma empresa especializada em engenharia.

Como medida paliativa, as Câmara de Araxá e Tapira irão solicitar redutores eletrônicos de velocidade no trecho, para reduzir a velocidade dos veículos que trafegam na região.