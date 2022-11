Escola municipal de Araxá recebe horta sensorial acessível para estudantes com deficiência

Abarcando um total de 487 alunos, a Escola Municipal Padre João Botelho agora conta com uma horta sensorial acessível que contribui para a inclusão de estudantes com deficiência no processo de aprendizagem e sensibilizam as crianças sobre a importância da alimentação saudável.

A estrutura foi entregue pelo Instituto Mosaic, responsável pelas ações sociais da Mosaic Fertilizantes. Essa é a primeira horta sensorial e acessível da cidade. “Quando desenvolvemos nossas ações, sempre trabalhamos ao lado da comunidade para pensar nas inciativas que podem gerar o maior impacto positivo. Em Araxá, selecionamos a Escola João Botelho por seu plano educacional voltado para crianças com deficiência e porque está localizada em uma comunidade socialmente vulnerável, justamente para que a estrutura signifique um instrumento de aprendizagem”, explica Paulo Eduardo Batista, diretor-executivo do Instituto Mosaic.

A horta tem canteiros com ervas medicinais e hortaliças, árvores frutíferas, um pequeno viveiro de mudas, espaço para composteira, bancos e lousa compondo um espaço uma sala de aula ao ar livre. Além disso, oferece recursos para experiências sensoriais – estímulos gustativo, olfativo, tátil, visual e auditivo -, além de infraestrutura adaptada e acessível, com canteiros de diferentes alturas, espaço de circulação para manobra das cadeiras de rodas, corrimão e rampa.

O projeto, desenvolvido em parceria técnica com o Instituto Movere, contempla ainda recursos de comunicação acessível como piso tátil, placas de tipografia adequada, fonte ampliada, acesso a plataforma de tradução automática de Libras (Língua Brasileira de Sinais), conteúdos em Braile e audiodescrição.

“A horta sensorial é muito importante para escola. Primeiro, porque vamos trabalhar questões pedagógicas com as crianças, no manejo, plantar, lidar com a terra, observando ativamente o desenvolvimento da semente em germinação, o que podemos chamar de método científico. Depois, temos o olhar cuidadoso às necessidades das plantas, como seres vivos que são”, diz Cacilda de Fátima Cearence, diretora da Escola Municipal Padre João Botelho. “Ser sensorial atende um público importante. A gente fala tanto em acessibilidade e, agora, poderemos envolver crianças de baixa visão ou nenhuma, cadeirantes, autistas e as com Síndrome de Down, por exemplo. E vamos receber crianças de outras unidades escolares, o que amplia muito nossos ganhos, em termos de aprendizagem”, acrescenta a professora.

Programa AlimentAção

A nova horta faz parte do Programa AlimentAção, que propõe uma experiência educativa e nutricional de valorização da alimentação saudável e sustentável. Para isso, alia informação, capacitação e iniciativas de acesso a alimentos produzidos localmente, ora nas hortas escolares, ora apoiada pela Agricultura Familiar da região, revertendo em ganhos para todos.

Desde 2019, 32 hortas foram implantadas em escolas públicas e instituições de Sergipe, Minas Gerais e Goiás. O projeto, que impacta mais de 35 mil pessoas, inclui formação do corpo docente para que se tornem multiplicadores de informações sobre a importância de uma alimentação equilibrada e saudável.

