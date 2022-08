Escola Municipal de Música está com 20 vagas abertas para aulas gratuitas de violino

A Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo está com 20 vagas gratuitas abertas para o curso livre de violino. Serão 10 vagas para adultos que terão aulas administradas nas quartas-feiras, às 17h; e 10 vagas destinadas à adolescentes de 12 a 17 anos para aulas nas quintas-feiras, também às 17h. As matrículas deverão ser realizadas presencialmente na Escola Municipal de Música, na praça Arthur Bernardes, n° 18, no Centro, de segunda a quinta-feira, das 7h às 21h, e às sextas-feiras, das 7h às 18h.

Os documentos necessários para a inscrição são: xerox do RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3×4. Menores deverão estar acompanhados por pais ou responsáveis, que também devem comparecer com a cópia dos documentos pessoais. “A abertura das vagas possibilitará o acesso de novos alunos à Escola de Música. As aulas serão em grupo, e com elas queremos levar a mais pessoas o hábito de terem contato com o instrumento, trazendo-o de forma mais próxima à sociedade”, destaca a professora de violino, Dayane Camargos.