Escola Municipal de Música lança projeto Juventude em ConSerto

A Fundação Cultural Calmon Barreto, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, lançou, nesta quinta-feira (24), o projeto Juventude em ConSerto. As atividades oferecem educação musical para crianças entre 7 e 16 anos de três escolas da rede pública, com a oferta gratuita de 90 vagas, na Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo.

Os alunos participam de cursos de música instrumental (violino, viola, violoncelo, teoria/percepção, percussão ritmo e expressão corporal) e musicalização durante 10 meses. O objetivo é a formação de uma orquestra para futuras apresentações musicais em eventos ao longo do ano.

O prefeito Robson Magela, que participou do lançamento, destaca que o projeto vai revelar novos talentos. “Tenho certeza de que têm muitos talentos ocultos na nossa cidade, e que por meio desse projeto muitas coisas bacanas vão acontecer. Vamos incentivar pensando sempre em proporcionar algo de melhor aos jovens de Araxá”, destaca Robson.

A presidente da FCCB, Cynthia Verçosa, diz que está confiante nos resultados que o Juventude em ConSerto vai alcançar. “As crianças terão aulas teóricas e de musicalização. Trabalhamos com alunos que cursam o tempo integral que vão ser cuidados de uma maneira que a gente possa oferecer cultura e ocupar este tempo para tirá-los da rua, de situações difíceis. Vai ser muito gratificante”, ressalta.

Para que a dinâmica das aulas aconteça, as atividades contam com o apoio da Secretaria Municipal de Educação, que auxilia com demandas pedagógicas e transporte dos alunos.