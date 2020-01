Escola Municipal de Música oferece mais de 200 vagas

A Prefeitura de Araxá, através da Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB), comunica que estarão abertas as matrículas ofertadas pela Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo a partir de hoje (28). São 206 vagas a serem ocupadas com as matrículas disponibilizadas para a comunidade nos cursos livres realizados durante os períodos matutino, vespertino e noturno envolvendo os seguintes instrumentos:

Flauta Transversal: 7 / Guitarra: 12 / Bateria: 22 / Violino: 17 / Piano Clássico: 18 / Violão: 36 / Acordeon: 1 / Piano Popular: 3 / Teclado: 10 / Canto Popular: 50 / Saxofone: 7 / Viola Caipira: 10 / Baixo Elétrico: 3 / Cello: 10

Podem se matricular interessados com idade superior a 10 anos, das 8h às 12h e 14h às 18h, na sede da escola que fica na Praça Arthur Bernardes, 18 ou pelo telefone 3612-9223.

No ato da matrícula, o interessado precisa estar com a cópia de documentos pessoais (RG / CPF) e comprovante de endereço. Para matricular menor de idade, é necessário estar acompanhado de um responsável com as respectivas cópias da documentação.