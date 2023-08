Escolas e creches da Prefeitura de Araxá recebem novos equipamentos e mobiliários

O prefeito Robson Magela entregou novos equipamentos e mobiliários para escolas e creches da Rede Municipal de Educação, em cerimônia realizada nesta quarta-feira (16). Os recursos foram adquiridos via emenda parlamentar de R$ 1.500.000,00 do deputado estadual Bosco, com indicações dos vereadores de Araxá.

No total, foram contempladas todas as 51 unidades, entre próprias e conveniadas, que atendem aproximadamente 14 mil alunos. Dentre equipamentos e mobiliários estão geladeiras, freezers, micro-ondas, televisores, notebooks, fogões, lavadoras de roupas, liquidificadores, balcões de refeição, impressoras, kits para laboratório, entre outros.

De acordo com a secretária municipal de Educação, Zulma Moreira, o cuidado com escolas e creches é uma forma não só de garantir a saúde e o bem-estar dos alunos, mas também de contribuir para que aprendam e se desenvolvam melhor.

“O aprendizado dos alunos depende de vários fatores, dentre eles, a estrutura física da escola e o mobiliário são fatores fundamentais. Essa emenda veio para somar nos trabalhos da educação para oferecer melhores meios de trabalhos e nos ajudar a continuar prestando um serviço de qualidade para todas as crianças”, afirma a secretária.

A diretora do Cemei Dom Pixote, Renata Lima, afirma que os equipamentos novos farão a diferença no desenvolvimento e aprendizado das crianças. “Ficamos muito felizes em receber os novos mobiliários e equipamentos e, com certeza, quem ganha é toda a comunidade escolar”, reforça.

O deputado estadual Bosco ressalta a alegria em contemplar a Educação de Araxá. “São equipamentos e mobiliários importantes para o funcionamento das escolas. Foi uma ação conjunta com a Câmara Municipal e a Administração Municipal, e é dessa forma que vamos dotar a nossa Educação de estrutura à altura para atender bem os nossos alunos”, destaca.

O prefeito Robson Magela ressalta que a modernização de escolas e creches é mais um planejamento cumprido para proporcionar educação de qualidade para os alunos e servidores da Rede Municipal de Educação. “Parcerias com o Poder Legislativo Estadual e Municipal são importantes para levar mais qualidade à Educação, e hoje uma delas foi realizada com essa entrega que vai contribuir com o trabalho de toda a rede escolar”, conclui.