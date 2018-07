Estádio Fausto Alvim passa por melhorias na estrutura e no gramado

O Estádio Municipal Fausto Alvim recebe melhorias para que o Araxá Esporte possa sediar os jogos do Campeonato Mineiro da 2ª Divisão. A Administração Municipal através das Secretarias de Serviços Urbanos e Esportes executa vários serviços no estádio, atendendo exigências do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar e da Vigilância Sanitária quanto à estrutura e o gramado. A expectativa é de que o Araxá enfrente o time de Ponte Nova, dia 18 de agosto, às 15h30, no Fausto Alvim.

Servidores da Secretaria de Serviços Urbanos já trabalham no estádio fazendo pintura de sinalização de estacionamento e de acessibilidade com local disponibilizado para cadeirantes, limpeza nas arquibancadas, capina e poda de grama, instalação de divisória entre as torcidas do Araxá Esporte e do time visitante. Também foram viabilizadas melhorias como colocação de cerâmica nas paredes, troca de portas dos alojamentos, revisão da parte elétrica e hidráulica, teste de resistência de assentos da arquibancada coberta e reforma de muro.

O secretário de Esportes, Adolfo Maurício da Silva destaca a preocupação da Administração Municipal em viabilizar a prática esportiva em espaços que estejam à altura da população. “Entre os vários estádios que temos na região, o Fausto Alvim está entre os melhores. O espaço ficará fechado até o dia 18 de agosto para fazermos uma completa manutenção no gramado, permitindo que o time possa fazer as partidas no Fausto Alvim”, acrescenta.