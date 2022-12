Estão abertas as matrículas para Ensinos Infantil e Fundamental da Rede Municipal de Ensino em Araxá

A Secretaria Municipal de Educação deu início ao período de matrículas escolares para ingresso na Rede Municipal de Ensino. Elas podem ser realizadas até o dia 16 de dezembro de 2022 e contemplam os alunos que irão estudar nos Ensinos Infantil e Fundamental. Atualmente, o Ensino Infantil recebe crianças de 4 meses a 5 anos, e o Fundamental são alunos de 6 a 14 anos de idade.

Para garantir a vaga dos alunos que já estudavam na Rede Municipal e que estão sendo encaminhados ao 1º ano do Ensino Fundamental, os pais ou responsáveis devem apresentar a carta de encaminhamento.

Os demais documentos obrigatórios para a realização da matrícula são: RG, CPF, Certidão de Nascimento ou de Casamento; Cartão de Vacina, Cartão do SUS, Cartão do Auxílio Brasil, Declaração de acompanhamento de Equipamento de Serviço Social (CRAS, CREAS, Conselho Tutelar ou outros) ou de Órgão da Justiça, Comprovante de Endereço e Declaração/Transferência ou Comprovante Escolar, caso for transferência.

Os pais ou responsáveis devem se dirigir à escola em que o aluno irá frequentar no próximo ano, levando comprovante de endereço e contato telefônico atualizados. O horário de funcionamento é das 7h às 12h e das 13h às 17h30.

É de suma importância que durante o processo de matrícula seja respeitada a ordem da listagem de classificação da Educação Infantil, e conferida, de forma rigorosa, a documentação apresentada pelos pais ou responsáveis em relação à comprovação das informações prestadas no cadastramento. Em caso de indeferimento da matrícula, o candidato será realocado para o final da lista de espera pelo Setor Administrativo da Secretaria Municipal de Educação.

As dúvidas poderão ser consultadas no Setor Administrativo da Secretaria Municipal de Educação através do telefone 3662-3677.