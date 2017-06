Estética e Cosmética do Uniaraxá é reconhecida com Nota 5 pelo MEC

O ano de 2017 tem sido de boas notícias para a Comunidade Acadêmica do Uniaraxá. A mais nova notícia envolve o Curso de Estética e Cosmética, que recebeu na semana passada a Comissão de Reconhecimento do Ministério da Educação (MEC) que, em seu relatório final, reconheceu o Curso, com a Nota 5, nota máxima.

A coordenadora do Curso de Estética e Cosmética, professora Giselle Cunha Machado, afirma que a Comissão de Avaliação foi integrada por dois professores doutores do Paraná, que abordaram pontos positivos e apresentaram sugestões para melhorias. “Os avaliadores elogiaram bastante a elaboração dos documentos do curso, assim como os laboratórios. E ressaltaram que temos tudo para sermos referência na região e que devemos investir para ampliação da demanda”, afirma Giselle.

Giselle ressalta que a Nota 5, muitas vezes, é pontuação de Instituições Federais e receber na primeira avaliação a nota máxima de um órgão criterioso como MEC, é motivo de orgulho. “Nenhuma outra instituição da região que oferece o curso de Estética e Cosmética tem a Nota 5”, destaca a coordenadora. Giselle elenca os diferencias que fazem do Curso de Estética e Cosmética uma referência na região. “Temos um corpo docente qualificado, a estrutura curricular, o incentivo à pesquisa com a oferta de Iniciação Cientifica e a estrutura dos laboratórios preparados para aulas práticas, juntamente com a clínica escola no atendimento à comunidade nos períodos de estágios. Atendemos todas as necessidades exigidas pelo MEC visando à formação cidadã, ética e profissional com qualidade de ensino”, completa.

O reitor do Uniaraxá, professor José Oscar de Melo, destaca o trabalho competente de professora Giselle, tanto à frente do Curso, quanto na condução das atividades com a Comissão do MEC. “Parabenizamos a coordenação e toda a equipe do Uniaraxá, que direta ou indiretamente, contribuem para o sucesso da nossa Instituição”, comemora.

Curso recebe Moção da Câmara Municipal

O vereador Raphael Rios apresentou na Reunião Ordinária de terça-feira, 6, uma Moção de Congratulação e Reconhecimento ao Curso de Estética e Cosmética pela Nota 5 recebida após avaliação da Comissão do MEC. Durante suas palavras, Raphael enalteceu o ensino do Uniaraxá e reforçou a qualidade dos profissionais que se formam na Instituição.