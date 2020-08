Etapas da CIMTB Michelin de 2020 são transferidas para 2021

As etapas de 2020 da CIMTB Michelin foram adiadas para 2021. A organização do evento fez o melhor que pôde para realizar a competição ainda este ano, adiando ao máximo a decisão, porém o cenário em relação à pandemia não mudou de forma com que o evento acontecesse com segurança para equipe, atletas e público. Assim, o calendário foi remanejado e a etapa de Congonhas deve acontecer em fevereiro de 2021, fechando o campeonato 2020. Abre a temporada 2021, a etapa de Araxá, em seguida é a vez dos competidores estrearem a pista de Taubaté e Petrópolis fecha o calendário.

Os atletas que já efetivaram as inscrições através do combo, terão as inscrições transferidas para 2021, exceto para a etapa de Araxá que foi realizada em março de 2020. Apesar do imprevisto, a organização da CIMTB Michelin está preparando novidades, dentre elas uma competição na Fazenda Sossego, em Carandaí, que está sendo estudada para que ocorra de forma segura e sem a entrada de público.

O organizador do evento, Rogério Bernardes, ressalta que a decisão não desejada, foi em comum acordo com todos os patrocinadores do evento. “A gente fez de tudo para que o calendário 2020 acontecesse nesse ano, inclusive mantivemos o projeto da pista de Taubaté que está pronta e está sendo muito elogiada pelos atletas, mas vimos que seria um risco para todos”, explicou. “Ter uma prova em Carandaí na Fazenda Sossego é uma maneira de valorizarmos os competidores por tudo que passaram em 2020. E estamos trabalhando na pista desde março para fazer um percurso inesquecível e que atenda atletas de todos os níveis independente de serem iniciantes, amadores ou profissionais. O foco é o prazer em pedalar”, completou.