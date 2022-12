Ex-lateral do Dínamo é convocado para a Seleção Brasileira sub-20

O ex-lateral da Associação Esportiva Dínamo Esporte Clube, Arthur, foi convocado pela Seleção Brasileira sub-20, para disputar o Torneio Conmebol Sul-Americano. A competição será realizada na Colômbia entre os dias 19 de janeiro e 12 de fevereiro.

Arthur jogou pelo Dínamo em 2018, e atualmente defende a camisa do América – MG. Com altas expectativas para o campeonato, ele relata como foi receber a notícia da segunda convocação para a Seleção.

“É sempre uma sensação muito boa, aquela ansiedade que bate no momento em que sai a convocação e ver que o seu nome está lá é um momento incrível, que chega a ser difícil de se explicar. Sem esforço e sem dedicação diária isso não seria possível. Por isso, espero chegar a patamares mais altos e sempre mantendo um bom futebol. Temos um time bem organizado e com jogadores muito técnicos e competitivos. Creio que vamos chegar longe, e se Deus quiser, voltar com o título para o Brasil”, almeja.

Ainda segundo Arthur, o Dínamo teve papel importante em sua carreira. “Foi um divisor de águas, onde me destaquei. Eu tinha acabado de ser dispensado do Cruzeiro e tive a oportunidade de jogar pelo Dínamo. Quando estava no clube, um dos olheiros do América me levou para ser avaliado. Sou muito grato a todos que colaboraram para que esse momento chegasse”, destaca o jogador que tem sua maior inspiração no futebol o lateral-esquerdo português João Cancelo, do Manchester City, da Inglaterra.

“No meu ver, o nosso estilo de jogo é um pouco parecido e sempre que assisto os jogos tento pegar o máximo de informações possíveis de como ele joga”, complementa.

Para o coordenador das categorias de base do Dínamo, Ronaldo Alves, a convocação de Arthur é motivo de satisfação. “O Arthur foi atleta das nossas categorias de base. Nós acompanhamos a sua evolução no futebol e nos sentimos orgulhosos de ver ele chegar onde chegou. Isso mostra o comprometimento do Dínamo na formação de atletas de qualidade e reflete em como o nosso trabalho está no caminho certo”, destaca.

As sedes do Torneio Conmebol Sul-Americano ainda não foram anunciadas. O sorteio dos grupos será no próximo dia 21 de dezembro. A delegação brasileira se apresenta no dia 5 de janeiro, para o período de preparação antes da estreia na competição.