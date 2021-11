Expoqueijo Brasil marca início da reconstrução do turismo de Araxá

Estruturar e organizar o município como destino turístico de bem-estar, natureza e de eventos. A Expoqueijo Brasil – International Cheese Awards 2021 marcou o início do projeto de reconstrução do turismo. Elaborado pela Prefeitura de Araxá em parceria com o Sebrae-MG e a rede hoteleira, a proposta pretende posicionar a cidade como um dos principais destinos turísticos do mercado nacional. De acordo com o prefeito Robson Magela, o município aposta na realização de grandes eventos e na estruturação dos roteiros turísticos de bem-estar e aventura.

“Hoje, temos um projeto turístico da cidade, construído por quem realmente vive do turismo. O que nossa gestão quer é que Araxá volte a ser uma cidade turística e a Expoqueijo é um exemplo de que com parcerias conseguimos colocar novamente nossa cidade no roteiro turístico do Brasil e do Mundo. Ver a cidade alegre, o comércio movimentado, bares e restaurantes cheios, as pessoas se confraternizando, é muito gratificante. Claro que tudo com a responsabilidade que o momento ainda exige”, destaca o prefeito.

Segundo ele, Araxá realizará um grande evento mensal a partir do próximo ano. “Todo mês nossa cidade vai receber turistas de todo o país para participarem das nossas festas, exposições, congressos, feiras, corridas e outras competições. São oportunidades que teremos de proporcionar aos nossos visitantes experiências incríveis, momentos inesquecíveis e de apresentar tudo que temos de valioso em nossa cidade. Com isso, atraímos mais turistas, investimentos para o setor, movimentamos a economia e colocamos Araxá novamente entre os principais destinos turísticos do Brasil”, afirma o prefeito.

Expoqueijo Brasil – International Cheese Awards



Com mais de 250 competidores, cerca de 800 queijos inscritos no concurso, dez países participantes e um público de quase 50 mil pessoas durante os quatro dias de festa, a Expoqueijo Brasil – International Cheese Awards foi um sucesso.

O evento já tem data marcada para acontecer novamente. O anúncio foi feito pela gestora da Bonare Eventos, Maricell Hussein (organizadora da Expoqueijo), e pela secretária de Estado de Agricultura e Pecuária de Minas Gerais, Ana Maria Valentini. A Expoqueijo Brasil – International Cheese Awards 2022 vai acontecer entre os dias 11 e 14 de agosto.