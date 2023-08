Expoqueijo Brasil tem recorde de inscritos; 410 produtores vão participar do concurso internacional

Foto: João Lima Expoqueijos

A Expoqueijo Brasil – Araxá International Cheese Awards – encerrou as inscrições para o principal concurso internacional de queijos do país, que será realizado durante o evento, entre os dias 24 e 27 de agosto, na cidade mineira de Araxá. Neste ano, 410 produtores inscreveram seus produtos. Mil e trezentos queijos de nove países (Brasil, Itália, Suíça, Canadá, México, Uruguai, Peru Argentina e Nigéria) vão participar da competição que garante ao grande vencedor o título de “Super Ouro”.

“Nos últimos dois anos, tivemos queijos italianos como os grandes vencedores, mas sempre com os brasileiros se destacando com notas altíssimas. Nossa expectativa com esse novo recorde de inscritos é de que teremos uma competição ainda mais acirrada”, aposta a organizadora do evento, Maricell Hussein.

O concurso contemplará cerca de 50 categorias de queijos de leite de vaca, cabra, ovelha, búfala, bem como a mistura de espécies. Somadas prova e contraprova, o evento terá em julgamento mais de duas toneladas de queijos artesanais certificados. Para o secretário de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, Thales Fernandes, o interesse dos produtores nacionais e internacionais demonstra a força de Minas Gerais como referência mundial no segmento. “Pela primeira vez, temos uma instituição brasileira atuando como curadora de um concurso internacional, que é o Instituto de Laticínio Cândido Tostes (ILCT), vinculado à Epamig. O nível de competitividade é alto, com a participação de produtos devidamente regularizados. A combinação de todos esses elementos, incluindo o treinamento dos jurados de forma organizada e técnica, tem contribuído para elevar o nível da competição, que tem apresentado um crescimento ao longo dos anos. Esse progresso se refletiu no aumento do número de inscrições, demonstrando a confiança dos produtores no trabalho que está sendo conduzido, sob a liderança da Secretaria de Agricultura”, destaca.

Curadoria

A partir deste ano, o Instituto de Laticínios Cândido Tostes (Epamig ILCT) assume a curadoria do Concurso Internacional daExpoQueijo Brasil 2023 ­- Araxá International Cheese Awards. A metodologia desenvolvida pelo órgão, vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais, vai permitir que o país realize, em agosto, o primeiro concurso internacional de queijo genuinamente brasileiro.

O sistema permitirá ao corpo de jurados, com mais de 200 especialistas, dar notas a atributos sensoriais dos queijos inscritos no concurso. Serão avaliados o aspecto global, cor, textura, odor, aroma, consistência e sabor. Para cada quesito há um peso, o que permitirá chegar a uma nota final. As premiações consistem em primeiro colocado (ouro), segundo (prata) e terceiro (bronze), classificados por categoria, sendo ainda premiado um queijo com a honraria máxima (Super Ouro).

Entrega dos Queijos

Os queijos (prova e contraprova) podem ser enviados via endereçamento postal, transportadora ou entregues em mãos à comissão organizadora. Há pontos de coleta em cidades brasileiras e na Itália. A relação completa você encontra no site oficial do evento. “É importante ressaltar que as amostras devem ser encaminhadas devidamente embaladas e acondicionadas em recipientes que protejam sua integridade. Sugerimos que, além da embalagem, sejam colocados dois sacos plásticos transparentes e a ficha dentro da segunda embalagem, evitando o extravio e umidade”, orienta Maricell.

A data limite para chegada dos queijos enviados via endereçamento postal é dia 19 de agosto. As amostras devem ser entregues até as 11h. A entrega dos queijos em mãos para a comissão organizadora ocorrerá no dia 24 de agosto, no local do evento, de 9h às 14h. Não serão recebidos queijos após este horário.

Outras atrações

Além do Concurso Internacional, aExpoQueijo Brasil 2023 – Araxá International Cheese Awards – conta com uma Feira Internacional de Negócios com cem estandes que valorizam o consumo de produtos da agricultura familiar. O Fórum Internacional de Produtos da Agricultura Familiar desenvolve uma agenda de palestras, conferências e mesas de debate sobre inovações, métodos e práticas para melhorar a qualidade e agregar valor comercial ao queijo artesanal regularizado, entre outros produtos da gastronomia rural. A vila gastronômica e cultural promove uma experiência sensorial na degustação de queijos artesanais harmonizados com outras iguarias da culinária regional. Uma celebração dos sabores e da cultura, com música ao vivo, mostras e exposições.

ExpoQueijo Brasil

Principal evento do segmento no país, aExpoQueijo Brasil 2023 – Araxá International Cheese Awards tem reconhecimento e participação dos principais países produtores, atraindo a atenção da comunidade internacional, de especialistas e da imprensa. O encontro conta com uma grande estrutura montada no pátio principal e nos luxuosos salões do Grande Hotel e Termas de Araxá, patrimônio cultural e histórico de Minas Gerais.

Neste ano, a ExpoQueijo será realizada entre os dias 24 e 27 de agosto com impacto nas áreas de turismo, varejo, agropecuária, logística, indústria alimentícia e de suprimentos e relações internacionais.

O evento é realizado pela Bonare Eventos, com o patrocínio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio da Superintendência Federal de Agricultura MG, Sistema Ocemg, Faemg Senar, ITA – Italian Trade Agency, Sicoob Crediara e McCain. São parceiros da ExpoQueijo, o Governo de Minas, por meio da Seapa e de suas vinculadas, a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais (Emater-MG) e o Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), Prefeitura de Araxá, Aqmara e Amiqueijo. A curadoria é do Instituto de Laticínios Cândido Tostes (ILCT), órgão ligado à Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Epamig).

Serviço

ExpoQueijo Brasil 2023 – Araxá International Cheese Awards

Data: 24 a 27/08/2023

Local: Grande Hotel e Termas de Araxá. Rua Águas do Araxá, sem número – bairro Barreiro, Araxá (MG)

Mais informações: www.expoqueijobrasil.com.br