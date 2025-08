Farmácia municipal passa a oferecer dois novos anticoncepcionais injetáveis

A Prefeitura de Araxá, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, anuncia a inclusão de dois medicamentos inéditos na lista de dispensação gratuita da Farmácia Municipal: Algestona Acetofenida + Enantato de Estradiol (de nome comercial Perlutan) e cipionato de estradiol + acetato de medroxiprogesterona (de nome comercial Depomes). Ambos, contraceptivos injetáveis, já podem ser retirados sem custo pelo Sistema Único de Saúde (SUS), beneficiando as pacientes que necessitam dessas terapias.

Mulheres com prescrição médica — tanto de atendimento particular quanto emitida pelo SUS — podem retirar as doses prescritas por até um ano, desde que apresentem receita válida. Basta apresentar a receita médica e documento com foto.

“Ampliar o acesso a esses medicamentos reforça nosso compromisso com o cuidado integral à saúde da mulher”, afirma o secretário Municipal de Saúde, Rubens Miranda.

A Farmácia Municipal, funciona na rua Joaquim Alves Barcelos, 435, Vila Guimarães, anexo à Unicentro, próximo ao Corpo de Bombeiros, de segunda à sexta-feira das 7h às 18h. Medicamentos gratuitos também podem ser retirados na Farmácia de Todos, na rua Capitão Jaime Gotelipe, 120, Boa Vista, de segunda à sexta-efira, das 7h às 17h.