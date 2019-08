Fazenda Máfia conquista o heptacampeonato do Ruralão

A Fazenda Máfia entrou para história do Ruralão. No domingo, 25, a equipe soltou o grito de campeão pela sétima vez no campeonato promovido pela Prefeitura de Araxá, através da Secretaria Municipal de Esportes, com um grande público no Estádio Municipal Fausto Alvim. No segundo jogo da final, a Fazenda Máfia derrotou o Chácara Dona Adélia pelo marcador de 2 a 0 consolidando o quinto título seguido – 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 – além de 2007 e 2011, outras conquistas que fazem da equipe heptacampeã do Ruralão.

Tiago Parreira, aos 11 minutos do primeiro tempo, e Beto Moura, aos 38 minutos da etapa final marcaram no segundo duelo da decisão e garantiram o hepta da Fazenda Máfia. Domingo também foi dia da disputa do terceiro lugar vencida pelo Curva de Rio por 3 a 1 para cima da Fazenda Estrela Azul com gols de Ramon (2) e Anísio Júnior (Curva de Rio) e Dênis (Fazenda Estrela Azul).

Fazenda Máfia 2×0 Chácara Dona Adélia

Fazenda Máfia: Fabinho (Pacote); Luquinha, Dalvan, Gerson e Véter Júnior (Guilherme); Leandro Bocão (Tiago Badete), Marcelo Tormin, Júlio Pata (Dudu) e Paulo Henrique (Leopoldo) (Gabriel Comprido); Juninho Valeriano (Beto Moura) e Tiago Parreira (Julinho). Treinador: Cafu

Chácara Dona Adélia: Rodrigo; Gildo (Rildo Angolano), Índio (Mateus), Dudu e Ronis (Patric); Merson, Thiaguinho, Leandrinho e Arthur; Coquinho (Alex Rodrigues) e Welington Grilo. Treinador: Celinho

Arbitragem: Wesley Elias, auxiliado por Richard Bessa e Fabrício Borges. Quarto árbitro: João Mariano de Andrade. Quinto árbitro: Jilclécio de Jesus. Mesária: Rosemira Cássia

Troféus,medalhas e premiação em dinheiro

Depois dos jogos, o prefeito Aracely de Paula, o assessor de comunicação, Toninho Aguiar, a ouvidora Nayane Peres, o superintendente da Secretaria de Fazenda, Planejamento e Gestão, Leovander Ávila, o coordenador do Centro Esportivo Educacional Pedro Bispo, Marcelo Araxá, a assessora Maria Regina Silva, representando a secretária de Governo, Lucimary Ávila, e o secretário Edinho Souza entregaram a premiação do Ruralão:

Medalhas: árbitros e assistentes da Liga Araxaense de Desportos (LAD) que trabalharam nas partidas do terceiro lugar e da final – Wesley Elias, Jilclécio de Jesus, Enivaldo Mota, Fabrício Borges, Richard Bessa e João Mariano de Andrade

Troféu Disciplina: Curva de Rio

Troféu Goleiro Menos Vazado + cheque de R$ 300: Fabinho (Fazenda Máfia)

Troféu Artilheiro + cheque de R$ 300: Anísio Jr (Curva de Rio)

Terceiro Lugar com troféu + medalhas + cheque de R$ 800: Curva de Rio

Segundo Lugar com troféu + medalhas + cheque de R$ 1400: Chácara Dona Adélia

Primeiro Lugar com troféu + medalhas + cheque de R$ 2000: Fazenda Máfia

O Campeonato Ruralão contou ainda com o apoio das empresas Sicoob Crediara, responsável pela premiação em dinheiro, e Victor Hugo Turismo.