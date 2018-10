Fazenda Máfia conquista sexto título no Ruralão

Foto: Caio Aureliano / Na Batida do Esporte

A Fazenda Máfia é hexacampeã do Campeonato Ruralão de Araxá. Precisando reverter a vantagem de 2 a 1 do jogo de ida conquistada pela Capela, o time amarelo e preto foi superior no jogo de volta e venceu por 2 a 0, neste domingo (21), no Estádio Municipal Fausto Alvim.

Outro destaque é que a Máfia venceu todas as edições do Ruralão desde que o campeonato foi reassumido pela Prefeitura Municipal de Araxá, em 2015. De lá para cá, são quatro títulos consecutivos.

Leopoldo e Bruno Melecão marcaram os gols no final do segundo tempo, sacramentando o sexto título.

Final de jogo, Máfia 2 x 0 Capela, festa amarela e preta no Fausto Alvim, que recebeu bom público.

Ficha Técnica

Fazenda Máfia: Fabinho; Marquinhos Pontes, Dalvan, Dudu e Guilherme; Leandro Bocão (Paulo Henrique), Queijinho (Bruno Melecão), Marcelo Brandão e Julinho (Tiago Badete); Juninho Valeriano (Leopoldo) e Beto Moura (Julio Oliveira). Treinadores: Roberto Escova / Fernando Guimarães.

Capela: Caíque; Alan Capela, Wesley, Rodrigo Terra Viva e Luís Paulo; Jorge (Deninho), Iago, Filipe Simprão e Ramon (Marquinhos); Alan Paulista (Alex Alagoano) e Alvin (Tiago Modelo). Treinador: Fernando.

Arbitragem: Enivaldo Mota, auxiliado por Roger Pereira e Paulo César Souza.