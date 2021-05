FCAA divulga classificados para segunda etapa do Processo Seletivo “Família Acolhedora”

A Fundação da Criança e do Adolescente de Araxá (FCAA) iniciou a convocação dos classificados para a segunda etapa (entrevista psicológica) do Processo Seletivo “Projeto Refazendo Sonhos – Família Acolhedora”.

A Comissão Examinadora do Processo Seletivo iniciou, na segunda-feira (3), a convocação dos classificados por meio do e-mail, WhatsApp e Diário Oficial do Município (Doma). Das 225 inscrições deferidas, 28 foram aprovadas e, após entrevista psicológica, seis candidatos serão aprovados para contratação imediata.

A presidente da FCAA, Taciana Almeida, destaca que o projeto vai representar melhoria no atendimento à criança e adolescente em situação de risco e direito violado.

A previsão para o início das atividades dos candidatos aprovados é de 15 dias. Antes disso, eles passarão por exames médicos e treinamento.

Classificados segunda etapa

– Coordenador: Karla Eloísa de Souza Gomes; Melina Flávia Ananias; Bruna Alves Simões; Marcella Franco Maluf Idaló; Helisângela Mara Costa Ribeiro.

– Assistente Social: Ângela Raquel da Silva; Jordana Augusta Ferreira Alves; Ana Carolina Bueno de Araújo Maciel; Tamares Tamires Faria Freitas; Karla Cristina Ribeiro Matos.

– Pedagogo: Vera Lúcia Silva de Jesus; Tânia Rosa Silva Marinho; Andressa Duarte Leite Santana; Kamila Alves Sousa; Bruna Espindola Vieira.

– Advogado: Priscila Brito Evangelista; Rodolfo Bernardes da Ávila Lemos; Thaís Ribeiro Silva; Isabella Barreto Ferreira; Lorian Rabelo Farah.

– Auxiliar Administrativo: Renata Xavier de Souza; Renata Cristina dos Santos Ribeiro; Cristina Monaliza de Sousa; Thalêssa Helena Santos; Márcia Ferreira de Melo.

– Psicólogo: Rodrigo Trindade Silva; Geisy Laura dos Reis Batista; Jaqueline Natália dos Anjos.