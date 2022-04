Fenadoces recebe mais de 23 mil pessoas em Araxá

De cones recheados e brigadeiros gourmetizados aos doces mais tradicionais como cocada, rapadura, doce de leite, goiabada e compotas. O pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto foi palco da segunda edição da Fenadoces no último feriado prolongado, de 13 a 17 de abril. A feira de doces finos, gourmets e caseiros reuniu mais de 23 mil pessoas durante os cinco dias de evento. O evento contou com apoio da Prefeitura de Araxá, Instituto Andaia Arachás e demais parceiros.

A Fenadoces reuniu 46 expositores e uma estrutura completa com praça de alimentação; área kids temática, com a turma do Arachazinho, personagem infantil que representa a história araxaense; espaço de recreação, oficinas e brinquedos. Houve ainda exibições diárias do curta-metragem do Arachazinho e também atrações com o grupo Bambule, Teatro Boneco Frederico, escolas de dança e apresentações musicais. A feira foi encerrada com chave de ouro, no domingo de Páscoa, com a chegada especial do coelhinho da Páscoa.

Segundo a organizadora do evento, Fabiana Alves, o evento superou as expectativas. “Tivemos uma estrutura com mais expositores e a presença de um grande público, inclusive de turistas de várias cidades. O retorno que tivemos dos expositores é que foi um evento satisfatório, não só na questão de vendas, como também na prospecção de mídias e divulgação de marcas. Também tivemos um retorno muito positivo da população. Este é um resultado positivo, que incentiva para melhorar a feira ainda mais na próxima edição”, explica a empresária.

De acordo com o prefeito Robson Magela a importância do festival é valorizar a cultura local e fomentar a economia e o turismo. “A nossa intenção é transformar Araxá justamente em uma cidade que ofereça atrações e lazer para nossa população, mas com capacidade de atrair turistas do país inteiro para que conheçam os nossos atrativos”, ressalta o prefeito.

O próximo evento agendado para acontecer na Fundação Cultural Calmon Barreto é o Festival Literário de Araxá (Fliraxá), entre os dias 11 e 15 de maio, que também será realizado simultaneamente no Teatro Municipal Maximiliano Rocha e no pátio do Grande Hotel do Barreiro.