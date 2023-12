FestNatal apresenta festival de dança e teatro nesta segunda (11)

A arte produzida nas escolas de dança e centros culturais de Araxá terá destaque especial no quarto dia do FestNatal Araxá. “A dança também é uma tradição do nosso evento. Todos os anos oferecemos às escolas de Araxá toda a estrutura para que apresentem aqui conosco o que de mais relevante elas produziram ao longo do ano e o resultado é sempre emocionante”, ressalta Elisa Baião Macêdo, presidente da Fundação Cultural Acia (Facia).

A noite será aberta com as coreografias da Escola de Dança Vidançarte (19h às 19h20). Na sequência, se apresentam o Centro de Danças Lorena Senna (19h30 às 20h10) e a Star Dance Company (20h15 às 20h20). A última escola a se apresentar é a Alimah Centro de Danças (21h10 às 21h30). Dezoito alunas da escola vão apresentar sete coreografias. “Nossas apresentações serão de dança do ventre, uma modalidade do oriente que vem ganhando espaço nos corações brasileiros. Teremos dança do ventre clássica, moderna, fusão e derbake”, adianta a diretora Dayane Fernandes.

Para Dayane a apresentação no palco do FestNatal Araxá é um prêmio para quem participa. “É um palco grande para nossa arte. Ele abrange todo tipo de público e isso nos dá uma grande visibilidade. Acho muito importante nossa cidade ter um evento assim que dá valor aos artistas da terra”, comenta.

Teatro

Nos intervalos das escolas de dança (20h30 e 21h30), o Centro de Atendimento Múltiplo dos Talentos de Araxá (Camta) vai apresentar duas peças teatrais. “Estas apresentações serão mostras de trabalhos realizados nas oficinas de teatro, dentro de dois projetos distintos: o Asas do saber e o Multiplica-se. No Asas, as crianças além de terem aulas de teatro contam também com o apoio pedagógico. Já no Multiplica-se, voltado para o público adolescente, eles também têm aulas de edição de vídeo, mídias sociais e educação sexual”, explica Letícia Boaventura, instrutora de teatro e artes cênicas.

Letícia também ressalta a importância do espaço aberto pelo festival para os alunos e a instituição. “A participação dos alunos no FestNatal confere a eles a experiência única de se apresentarem para um público grande, um desafio para a maioria deles que estará num palco pela primeira vez. O teatro é fundamental para a formação do caráter de crianças e adolescentes, conferindo a eles autoestima, confiança, espírito de equipe, dentre outros tantos benefícios”, diz.

Sinopses

O Mágico de Oz

Dorothy e Totó são levados de Araxá para a terra mágica de Oz, onde encontram um espantalho, que precisa de um cérebro, um homem de lata sem um coração e um leão covarde que quer coragem. O mago pede ao grupo que traga a vassoura da bruxa malvada do Oeste a fim de ganhar sua ajuda. Será que eles vão conseguir? Venha acompanhar essa viagem incrível no Fest Natal Araxá!

A Grande Família

Dizem que família é tudo igual, só muda de endereço, mas será possível que toda família seja mesmo como esta? Nesta amostra de trabalho foi feita uma adaptação do texto de um episódio da família mais amada do Brasil. Venha se divertir com esse sitcom recheado de gargalhadas.

O Domingo no FestNatal

O domingo foi marcado pela boa música no Festnatal Araxá. A apresentação de Bêjazz Street Band (Lei de Incentivo à Cultura) abriu a noite e, mais uma vez, encantou o público. Os músicos fazem de seus espetáculos uma vivência intimista da arte, proporcionando momentos de emoção e de proximidade. “Estamos no FestNatal desde a primeira edição. É um evento importante e único”, destaca o músico Osvaldo Afonso Resende.

A Orquestra de Viola de Sacramento (Lei de Incentivo à Cultura) também fez a festa. Com 20 integrantes mostrou técnica e muita emoção na interpretação de clássicos. “Às vezes as pessoas acham que viola é uma coisa de velho e de roça e é um engano. Nós temos aqui de jovens a idosos e a viola nos une”, ressalta Ivan Gomides, presidente da Associação Cultural Viola Viva de Sacramento.

O jovem maestro Augusto dos Santos é um exemplo da força da união de gerações. “Viola é instrumento para todos e fizemos aqui algo que amamos e por isso tem nossa verdade”, diz.

O grande destaque da noite foi a apresentação de Diego Figueiredo em seu espetáculo Gipsy Kings Project. A iniciativa é uma homenagem ao grupo que fez história nas décadas de 1980 e 1990 e teve sucessos mundiais como “Bamboléo”, “Djobi djobá” e “A mi manera”. “Foi lindo demais. A harmonia dos violões e a energia dessa apresentação. Ficamos aqui simplesmente encantadas”, diz a dona de casa Lúcia Cristina de Souza.

Para Diego Figueiredo estar no FestNatal Araxá é sempre um marco. “O FestNatal é um evento para todas as gerações, todos os gostos. É um festival eclético em que a gente traz música instrumental, dança, MPB, jazz, bossa nova, viola caipira, violão…Estar em Araxá é uma alegria”, diz.

A noite foi encerrada com a Banda Maria Fumaça (Programação Extra), que tocou clássicos do rock nacional e internacional de várias décadas, trazendo diversão e memórias afetivas ao público.

Programação

11/12 SEGUNDA-FEIRA

19h – Festival De Danças

19h – Casinha Do Papai Noel

12/12 TERÇA-FEIRA

19h – Festival de Danças

19h – Casinha do Papai Noel

Para todos

O FestNatal Araxá oferece acessibilidade em toda sua programação. As atividades do palco têm tradução simultânea em Libras. A estrutura física foi pensada para garantir que pessoas que utilizam cadeiras de roda ou tenham outras necessidades especiais de locomoção possam transitar em todos os espaços.

A organização do evento também oferece o atendimento personalizado para pessoas com deficiência visual, que devem solicitar audiodescrição com antecedência.

FestNatal Araxá

O FestNatal Araxá é o maior festival natalino de Minas Gerais. Neste ano o evento ocorre entre os dias 8 e 23 de dezembro no Expominas Araxá com entrada gratuita e atrações de música, teatro, dança e muito mais.

O FestNatal Araxá tem a apresentação do Ministério do Turismo e da CBMM. É realizado pela Lei Federal de Incentivo à Cultura com o patrocínio Master da CBMM. Tem o patrocínio de Zema Seguros, Bem Brasil, Codemge e Governo do Estado de Minas Gerais, com o apoio da ACIA Araxá, Sicoob Crediara, Prefeitura Municipal de Araxá e Condor Eventos. Uma realização da Fundação Cultural Acia e Ministério da Cultura do Governo Federal.

Serviço

FestNatal Araxá

Data: de 8 a 23/12

Local: Expominas Araxá

Entrada gratuita

Outras informações: @festnatalaraxa / www.festnatalaraxa.com.br