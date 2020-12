FESTNATAL: Papai Noel promete surpresas durante sua estadia em Araxá

Papai Noel chega a Araxá no próximo sábado, dia 12 de dezembro. A notícia foi confirmada pela Fundação Acia que recebeu recentemente uma carta do bom-velhinho endereçada às crianças de Araxá. “Vamos ter um Natal mágico, sim! O Papai Noel vai estar com vocês aí em Araxá, mas desta vez nossos encontros serão diferentes”, garantiu Noel.

Em função da pandemia e, seguindo as regras impostas pelo Comitê de Enfrentamento à Covid-19 em Araxá, este ano o bom velhinho não terá uma casa montada para receber as crianças. A intenção é que elas recebam virtualmente o Papai Noel em casa. “Vocês sabem que o Papai Noel faz parte do grupo de risco, por isso, esse ano nossas atividades serão diferentes, mas também muito divertidas. Estarei com vocês em algumas lives e espero que as crianças participem”, explicou.

Papai Noel também apresenta esse ano uma grande aventura direto da casa dele, na Lapônia. A microssérie interativa gravada especialmente para o FestNatal relembra o dia em que o bom velhinho recebeu uma grande caixa de presente de um amigo. Uma surpresa inesquecível. “Precisarei da ajuda de todas as crianças para que possamos junto desvendar os mistérios desta caixa que promete revelar qual é o maior presente de Natal. Vocês vão gostar muito de responder nosso quiz online. Fora isso, vou participar de entrevistas e oficinas. Vai ser bem legal!”, adiantou.

Papai Noel fica em Araxá até a noite do dia 24, quando inicia sua jornada pelo mundo para a entrega de presentes.

Leia a carta enviada pelo Papai Noel

Lapônia, 3 de dezembro de 2020

Queridas crianças de Araxá,

Quero comunicar a vocês que mais uma vez escolhi esta bela cidade para passar alguns dias antes do Natal. Ainda nesta semana embarco com a Mamãe Noel e todos os meus ajudantes.

Chegarei no dia 12 de dezembro, um sábado. Vou andar pela cidade, mas o trajeto é surpresa porque, vocês sabem, não podemos fazer aglomerações, ein..

Ho ho ho

O Papai Noel faz parte do grupo de risco, por isso, esse ano nossas atividades serão diferentes, mas também muito divertidas. Estarei com vocês nas lives do FestNatal. Acabei de gravar também uma microssérie direto da minha casa. Precisarei da ajuda de todos para que possamos juntos desvendar os mistérios de uma caixa que promete revelar qual é o maior presente de Natal. Vocês vão gostar muito de responder nosso quiz e de participar comigo de momentos únicos.

Se cuidem e continuem bem comportadas!

Um grande abraço,

Papai Noel

O FestNatal

A programação do FestNatal Araxá 2020 conta com dez lives, entre os dias 12 e 21 de dezembro. Serão quatro horas diárias de atrações musicais, dança, teatro, espaço para a religiosidade e, lógico, com a presença de Papai Noel.

As transmissões das lives serão realizadas pelo canal do evento no YouTube. Para ter acesso, basta baixar (ou clicar) o aplicativo no smartphone, tablet ou na TV e, na busca, digitar “FestNatal Araxá”. A organização orienta que a população também se inscreva no canal e ative as notificações (clicando no sininho que fica ao lado do nome). Assim, todos os dias quando a programação for iniciada o usuário receberá um aviso do próprio aplicativo.

SERVIÇO

FestNatal Araxá 2020Data: de 12 a 20/12

Formato principal: live com transmissão pelo canal “FestNatal Araxá” no YouTube

Outras informações: http://festnatalaraxa.com.br/