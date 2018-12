FestNatal: Samba Quente e Flávio e Leandro animam aniversário da cidade

Nesta quarta-feira (19) Araxá comemora 153 anos de emancipação política. Cidade progressista, reconhecida nacionalmente por suas belezas, riquezas minerais, culinária e talentos que contribuíram significativamente para setores como as artes, a engenharia, a comunicação, a política e a educação. Mais que isso, deve ser orgulho uma população que gosta de receber e que constrói unida um lugar cada vez “melhor pra se viver”.

O FestNatal Araxá compartilha o orgulho do cidadão araxaense e preparou uma grande festa para receber todos os que quiserem comemorar a data num clima de alegria e ao som de grandes talentos. Entre os destaques da programação está a dupla Flávio e Leandro. “No aniversário da nossa querida Araxá vamos fazer um show maravilhoso e animar a galera. Contamos com a presença de todos”.

Quem também promete um espetáculo inesquecível é a banda Samba Quente, que no ano passado levou milhares de pessoas a Arena FestNatal.”2017 foi top, 2018 vai ser melhor ainda”, postou o grupo em suas redes sociais.

Além destas atrações, o palco central também recebe o grupo Chorando na Praça. O dia será movimentado com muitas oficinas na Vila do Noel, que fica na praça Governador Valadares. Papai Noel vai visitar a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) nesta quarta (19) e mais tarde segue para sua casinha onde várias atividades estão programadas a partir das 19h.

Parabéns, Araxá!

A presidente da Fundação Acia e o presidente da Acia fizeram questão de deixar uma mensagem para a população de Araxá nesta data tão especial:

“Araxá, cidade linda, maravilhosa, terra de gente boa. Rica pelo seu subsolo, pelos seus produtos e principalmente pelo seu povo. Parabéns pelos seus 153 anos de emancipação política”. Régia Côrtes, presidente da Fundação Acia

“Araxá na minha concepção é diferente. Sendo diferente, nós temos a esperança de que o ano que vem vai ser muito diferente para Araxá. Nós nunca tivemos a oportunidade de ter um governador de Araxá. Isso faz com que a gente tenha esperança de que novos tempos virão. Feliz aniversário, Araxá”. Emílio Neumann, presidente da Acia

Uma terça divertida

As atividades do FestNatal Araxá divertiram centenas de pessoas nesta terça (18) em vários pontos da cidade. Entre as atrações, a peça “Milagre de Natal”, uma Clowrenata do Grupo Fratelo. A apresentação foi realizada na Praça Governador Valares onde também está instalada a Vila do Noel. “Acho que é importante ter espaços de diversão porque as crianças têm que estar nas ruas, nos parques, aproveitar, conhecer outras crianças. Acho que oportunidades como esta têm que se multiplicar e se manter”, diz o chileno Jonthan Bastian Catro

O grupo BêJazz On The Street também integrou a lista de atrações com atividades itinerantes. Eles se apresentaram pela avenida Antônio Carlos. “Essas ações de levar o Natal para todos os cantos da cidade através de luzes e música é o verdadeiro Espírito do Natal. Às vezes, na correria, a gente até esquece do Natal, mas daí estamos caminhando na cidade e o Festnatal sempre tem algo que nos ajuda a relembrar dele”, diz a aposentada Maria Aparecida da Silva

Pelo palco central passaram Eletroacústico e Nega Acústico. “Tinha muita vontade de tocar aqui no FestNatal, estou muito feliz. Espero estar por aqui nos próximos anos, presenciar essa festa maravilhosa. Eu sempre venho, acho uma festa muito completa”, diz Nadia Borges.

Programação

DIA 19 – QUARTA FEIRA

VILA DO NOEL – PRAÇA GOVERNADOR VALADARES

18h30 – OFICINAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – CONTADORAS DE HISTÓRIA

ITINERANTES

11h – PAPAI NOEL ITINERANTE

10h – INTERVENÇAO CIRCENSE “A FESTA É NOSSA”

19h – MILAGRE DE NATAL- CLOWRENATA GRUPO FRATELO

19h – ANJOS LÍRICOS – CIA VALENTINA | CENTRO

ESTÁDIO FAUSTO ALVIM

19h – CATACONTO_Contação de Histórias | CASINHA

19h – ESTUDIO AMBULANTE – ESPAÇO LÚDICO | CASINHA

19h – PAPAI NOEL CASINHA – ESPAÇO LÚDICO | CASINHA

19h30 – GRUPO CHORANDO NA PRAÇA | PRÓ CÊNICO

20h30 – FLÁVIO E LEANDRO

21h30 – SAMBA QUENTE

Serviço

FestNatal 2018

Data: de 1º a 23/12

Local: Estacionamento do Estádio Fausto Alvim, Teatro Municipal + atividades itinerantes