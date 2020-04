Fliaraxá e CBMM lançam o #FliaraxaEmCasa

Neste momento em que a recomendação é ficar em casa, o Fliaraxá – Festival Literário de Araxá e a CBMM convidam a todos para o #FliaraxaEmCasa . Trata-se da indicação semanal, por meio das redes sociais, de programas que foram gravados, desde a primeira edição do Festival, em 2012. Na programação, com seleção feita por uma curadoria, importantes autores de língua portuguesa falam sobre arte, cultura, livros, dentre outros temas.

A cada semana, três programas serão indicados. A estreia é com Maurício de Souza, que participou do Fliaraxá em 2015 e contou um pouco sobre a vida, carreira e alguns segredos sobre os seus famosos personagens. Aqui o link para assistir: https://bit.ly/39ya0sf

Outro destaque do programa é com Mia Couto, um dos mais reconhecidos escritores de Língua Portuguesa do mundo, que esteve no Fliaraxá, em 2017. Aqui o link para assistir ao programa: https://bit.ly/3bESVhv

Outro momento marcante, e mais recente, foi no Fliaraxá de 2019, quando o ator Thiago Lacerda fez uma leitura de um texto do autor homenageado daquela edição, Valter Hugo Mãe. Aqui o link para o vídeo: http://bit.ly/2NLU6of

Todos os programas tem acesso gratuito pelo canal do festival no Youtube: http://bit.ly/1JTaTfk

A edição 2020 do Fliaraxá está prevista para acontecer de 28 de outubro a 1 de novembro, no Grande Hotel Tauá de Araxá.