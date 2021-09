Fundação Cultural Calmon Barreto promove apresentação musical de primavera nesta quarta

“Primavera & Canções” é o nome da apresentação musical presencial e live promovidas pela Fundação Cultural Calmon Barreto (FCCB) que acontece nesta quarta-feira (22), a partir das 19h30, no Teatro Municipal de Araxá.

O repertório foi desenvolvido pelos alunos e professores da Escola Municipal de Música “Maestro Elias Porfírio de Azevedo” e conta com apresentações de rock, jazz, bossa nova, MPB. “É uma mistura de vários ritmos e canções, contemplando tudo o que oferecemos na Escola de Música”, destaca a presidente da FCCB, Cynthia Verçosa.

Este é o primeiro evento presencial realizado pela fundação desde o início da pandemia e serão liberados apenas 90 convites, visando garantir o distanciamento entre os convidados no teatro.

De acordo com Cynthia, o evento presencial será realizado seguindo Protocolo de Biossegurança já aprovado pela Vigilância Sanitária, que inclui, além do distanciamento, a aferição da temperatura e disponibilização de álcool para todos os presentes. O convite gratuito poderá ser retirado na secretaria da Escola de Música até o dia do evento – praça Arthur Bernardes, nº18, Centro.

A apresentação também será transmitida no canal da Fundação Cultural Calmon Barreto no YouTube.