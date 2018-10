Fundação Cultural Calmon Barreto promove concurso Miss Beleza Negra

Inscrições abertas no Centro de Referência da Cultura Negra até a próxima quarta (24).

A Fundação Cultural Calmon Barreto, através do Centro de Referência da Cultura Negra, promove o concurso “Miss Beleza Negra Araxá e Região”. O evento está programado para o dia 19 de novembro às 19 horas, no Teatro Municipal.

Ainda há tempo para as inscrições e as interessadas podem procurar o Centro de Referência da Cultura Negra até a próxima quarta-feira, 24 de outubro, no horário de 8:00 às 18:00. O Centro de Referência está localizado na rua Gustavo Martins de Oliveira 70, Morada do Sol.

As candidatas da raça negras devem ter idade entre 18 e 35 anos. As inscrições são gratuitas e haverá premiação para as primeiras colocadas. Mais informações pelo telefone: (34) 3611-4334.

Confira o regulamento na página oficial do concurso “Miss Beleza Negra Araxá e Região” no Facebook: @concursobelezanegraaraxaeregiao