Fundação Cultural Calmon Barreto promove o Recital de Música Brasileira nesta terça (29)

Uma noite de apresentação que unirá voz e piano, trazendo o melhor da música erudita brasileira. Nesta terça-feira (29), às 20h, a Fundação Cultural Calmon Barreto promove, no Teatro Municipal Maximiliano Rocha, o concerto gratuito ‘Recital de Música Brasileira’, com os professores da Escola Municipal de Música Maestro Elias Porfírio de Azevedo, Henrique Natal e Eleny Abreu, e com o pianista amazonense convidado, Marcos Leite.

De acordo com Henrique Natal, o objetivo da apresentação é trazer a mais pessoas a cultura da música erudita. “A música instrumental, tanto o piano quanto a música de canto, possuem escritas maravilhosas. O Brasil é muito rico nisso. Por isso, decidimos uni-las e trazê-las ao público em uma só apresentação”, ressalta.

O repertório de canto contará com compositores como Babi de Oliveira e Raquel Tavares. Já no piano, grandes composições de artistas de renome internacional serão apresentadas, conforme destaca o pianista Marcos Leite.

“No piano, vou executar quatro das 12 Valsas de Esquina, escritas por Francisco Mignoni, que são belíssimas, de cunho romântico. Depois, do mesmo autor, teremos a Lenda Sertaneja número 2, que tem uma citação do tema Luar do Sertão, de João Pernambuco. Outro músico presente no concerto é o Oscar Lourenço Fernandes, e dele irei executar três suítes brasileiras, em movimentos sucintos”, acrescenta Marcos.

O recital será dividido em três momentos: o primeiro com Eleny Abreu no piano e Henrique Natal no canto; o segundo com a apresentação solo de Marcos Leite no piano; e, por fim, a performance em dupla de Henrique Natal e Marcos Leite. A entrada está sujeita à lotação do espaço.