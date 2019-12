Furta pães para cachorro-quente e acaba preso pela PM

Na noite de ontem (19), a Polícia Militar foi acionada por um proprietário de trailer de lanches localizado na Avenida Aracely de Paula, o qual foi vítima de furto.

Segundo ele, um jovem passou pelo local junto com cerca de vinte pessoas. Aproveitando o tumulto do local, furtou um saco plástico transparente com uma grande quantidade de pães para cachorro-quente que seriam comercializados.

Após verificações nas câmeras do sistema de Videomonitoramento, a PM conseguiu identificar o autor. O jovem foi visto na área central ainda em companhia de cerca de dez jovens. Ele foi preso e identificado como T.G.R. (18 anos).

Durante a abordagem, os indivíduos M.G.M. (20 anos) e um adolescente tentaram impedir a ação mediante ameaças e agressão com pedras. Eles também foram detidos pela PM. O autor T.G.R. se dispôs a pagar o valor do material subtraído da vítima.