Ganso desperdiça pênalti e perde a primeira partida na Segunda Divisão

No último sábado (9), o Araxá Esporte Clube foi até Patrocínio e perdeu a primeira no Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, a terceira divisão do futebol estadual. Em jogo disputado no Estádio Júlio Aguiar, a Sociedade Esportiva Patrocinense venceu pela primeira vez e embolou a classificação do grupo B que pode ser conferida aqui, assim como a tabela completa, após cinco rodadas realizadas. O Ganso teve a chance do empate, mas Thiaguinho desperiçou.

Chances desperdiçadas pelo AEC e gol do SEP

No futebol, quem não faz toma. Essa frase pode ser aplicada neste jogo porque o Araxá Esporte criou chances de gols, mas não marcou.

Já o SEP foi mais efetivo e fez 1 a 0 aos 24 minutos do primeiro tempo. Depois do cruzamento pela esquerda, Oscar antecipou a defesa alvinegra e tocou para fazer o gol dos donos da casa.

Primeira derrota na Segundona e pênalti desperdiçado

Ao longo do segundo tempo, o Araxá Esporte teve a chance do empate, a principal da etapa final para o time visitante. Maycon tentou jogada pela direita e foi derrubado na área. O árbitro Hieger Túlio Cardoso não teve dúvidas e apontou a marca da cal. Thiaguinho partiu para cobrança e desperdiçou com finalização defendida pelo goleiro Diego.

Com a primeira derrota na Segundona Mineira, o Araxá Esporte caiu para a vice-liderança após goleada de 8 a 0 do Uberaba em cima do Araguari, no Uberabão. As duas equipes estão com 7 pontos, porém no saldo de gols, o time do Triângulo Mineiro supera a equipe alvinegra (10 contra 7).

Na próxima rodada, o Araxá enfrenta mais uma partida longe do torcedor e vai pegar o Araguari às 15 horas de sábado, 16 de outubro, no Estádio Vasconcelos Montes, em Araguari.

Escalações

SEP: Diego; Matheus Cabeça (Manu), Silva, Rodrigão e Matheuzinho; Tonhão, Micael e Gabriel Vinícius (Pedrão); Luís Felipe (Gianlucca), Caio Rodrigues (Nicolas) e Oscar (Maicom Jesus). Treinador: Wendel de Freitas Silva

Araxá Esporte: Lee; Clayton, Samuel, Guilherme Eloy e Vinício (China); Batista, Thiaguinho, Gabriel Henrique (Izaias) e Hiwry (Patrick); Maycon e Lucas Caça Rato (Gabriel). Treinador: Zé Humberto

Arbitragem: Hieger Túlio Cardoso, auxiliado por João Paulo Gomes Pereira e Anilton Alves de Faria. Quarto árbitro: Taitson José de Oliveira

Caio Aureliano/Na Batida do Esporte