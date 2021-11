Ganso perde em Uberaba e pega Varginha na próxima fase da Segunda Divisão

Já classificado para as quartas de final do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, a terceira divisão de acesso do futebol do Estado, o Araxá Esporte Clube entrou em campo no último sábado (13), para disputar a liderança geral e assim não sair do G4 que tem a vantagem de decidir em casa a partir da próxima fase.

O jogo foi contra o também já classificado Uberaba, que reforçou ao longo do campeonato e prometia ser um adversário bem diferente da 1ª rodada quando perdeu de 3 a 0 no Fausto Alvim. Uma nova goleada não ocorreu e nem neste confronto válido pela 9ª rodada da 1ª fase teve o mesmo vencedor do 1° turno.

O Araxá acabou perdendo para o Uberaba por 2 a 0 com gols de Martinelli, de cabeça, no primeiro tempo, e Paulo Henrique, de pênalti, na etapa final, saiu da liderança do grupo, ficou com 14 pontos e viu o time mandante terminar a etapa inicial na ponta com 16 pontos. Mesmo sendo derrotado, o Araxá acabou no G4 da classificação geral e pode decidir em casa a vaga para as semifinais contra o Varginha, o segundo colocado da chave A e quinto na classificação geral.

De acordo com o regulamento da Federação Mineira de Futebol (FMF), as quartas de final estão previstas para serem disputadas nos dois próximos sábados, 20 e 27 de novembro, sendo que o time de melhor campanha tem a vantagem de decidir a vaga em casa. O regulamento pondera que se os quatro primeiros colocados da Fase Classificatória pretenderem jogar a primeira partida em casa, exercendo seu mando, deverão informar sobre esta decisão à DCO até às 14h do primeiro dia útil subsequente ao término da fase classificatória. Caso não haja manifestação, a ordem será mantida, conforme rege o regulamento. Mais do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, você acompanha aqui.

Escalação do Ganso

Araxá: Lee; Willian, Samuel, Guilherme Eloy e Vinício; Batista, Thiaguinho, Izaías (Jajá) e Hiwry (Lucas Caça-Rato); Gabriel Henrique (Gustavo Fornazier) e Maycon (Patrick). Treinador: Zé Humberto. Gabriel Henrique foi surpresa no time titular. Ele foi no lugar de Jajá, que começou no banco de reservas.

Arbitragem: João Luiz Gomes Neto, auxiliado por Douglas Almeida Costa e Emílio Júnio Nascimento Santos.

Na Batida do Esporte/Caio Aureliano