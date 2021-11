Ganso perde partida de ida pelas quartas finais contra o Varginha

Teve início a disputa por vagas para as semifinais com os jogos de ida das quartas de final do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão. Neste domingo (21), o time enfrentou o Varginha fora de casa e foi derrotado, por 1 a 0, com gol assinalado aos 30 minutos do primeiro tempo.

Esse placar permaneceu até o fim sendo que o Araxá poderia ter saído até vencedor, se tivesse aproveitado melhor as oportunidades de gols criadas, principalmente no segundo tempo. O Varginha foi mais efetivo e venceu a partida de ida.

Na volta disputada no próximo domingo, 28 de novembro, às 10h, no Estádio Fausto Alvim, o Araxá precisa vencer por um gol de diferença que configura como resultado igual no agregado para seguir adiante. Essa vantagem é do Alvinegro por ter tido melhor campanha no geral da competição.

Escalação do Ganso

Araxá: Lee; Clayton, Samuel, Mayron e Vinício (Gabriel Henrique); Batista, Thiaguinho (Gabriel), Izaías (China) e Hiwry (Jajá); Lucas Caça-Rato (Patrick) e Maycon. Treinador: Zé Humberto

Demais resultados da rodada de ida das quartas

O placar de 1 a 0 repetiu em mais duas partidas para o Manchester contra o Santarritense, em Juiz de Fora, e Poços de Caldas diante do América, de Teófilo Otoni, em Poços de Caldas. Ambos os vencedores estão na mesma situação do Varginha e jogam por um empate para sair classificado. Já Santarritense e América precisam vencer para conseguir a classificação.

Boston City e Uberaba empataram por 0 a 0, em Manhuaçú. Na volta, um novo empate leva o Uberaba para as semifinais porque tem a vantagem de dois resultados iguais por ter feito melhor campanha. Somente a vitória interessa ao Boston City. Mais do Campeonato Mineiro da Segunda Divisão, você acompanha aqui.

Jogos de Volta das Quartas de Final

Domingo, 28 de novembro

10h: Estádio Coronel Erasmo Cabral, em Santa Rita do Sapucaí – Santarritense x Manchester

10h: Estádio Fausto Alvim, em Araxá – Araxá x Varginha

10h: Estádio Nassri Mattar, em Teófilo Otoni – América TO x Poços de Caldas

16h: Estádio Uberabão, em Uberaba – Uberaba x Boston City

Regulamento para as semifinais com trechos retirados no site da Federação Mineira de Futebol (FMF)

Art. 8º – Ao final desta fase, a DCO publicará a classificação geral, que será observada para definição e confronto dos clubes em todas as fases seguintes (Quartas-de-final, Semifinal e Final).

Parágrafo único – Nos termos do art. 8º, os confrontos (1° x 4°/ 2° x 3°) serão definidos colocando-se em ordem as campanhas na fase classificatória das 04 (quatro) equipes classificadas para a fase semifinal.

Art. 14º – Se os dois times de melhores campanhas da Fase Classificatória pretenderem jogar a primeira partida em casa, exercendo seu mando, deverão informar sobre esta decisão à DCO até às 14h (quatorze horas) do primeiro dia útil subsequente ao término das quartas de final.

Art. 15º – Classificam-se para a final os clubes que, dentro de seu grupo, obtiverem maior número de pontos. Parágrafo único – Realizados os dois jogos e empatados os clubes em número de pontos, utilizar-se-ão os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: a) maior saldo de gols na fase semifinal, ou seja, consideradas as duas partidas; b) melhor classificação na Fase Classificatória.

Na Batida do Esporte / Caio Aureliano