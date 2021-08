Giaffone Racing e CBMM confirmam participação do EXO Nb no Sertões 2021

Após uma onda de preocupação, a Giaffone Racing e a CBMM têm muitos motivos para comemorar. As empresas acabam de confirmar a participação do EXO Nb na largada do Sertões, no dia 13 de agosto, na Praia de Pipa, Rio Grande do Norte. Um acidente durante o transporte dos veículos causou avarias que, no primeiro momento, trouxeram dúvidas sobre a participação da equipe na tão esperada prova. “Ter o EXO Nb Hybrid na largada é um prêmio mais do que justo após um trabalho longo, árduo e pioneiro feito no Brasil. Estamos também emocionados com a corrente de solidariedade espontânea gerada em toda a comunidade do automobilismo em função desse drama”, afirma o gerente de Comunicação e Marketing da CBMM, Giuliano Fernandes.

O acidente

No dia 8 de agosto, a carreta que transportava os veículos EXO Nb tombou em Canguaretama (RN). Felizmente, o motorista não se feriu e nenhum outro veículo foi envolvido no acidente, porém os três veículos da linha EXO Nb foram impactados. De lá para cá, uma força-tarefa foi criada e mobilizada para colocar os EXO Nb em condição de corrida.

No prazo recorde de horas, os reparos foram feitos e agora os veículos estão em testes. “É quase inacreditável termos visto os testes com os pilotos nas ruas de Natal no fim da tarde de hoje. Nosso reconhecimento a todos os envolvidos”, ressalta Giuliano.

Sertões 2021

A parceria que permite ter carros no Sertões 2021 começou em 2019, quando a Giaffone Racing e a CBMM fizeram testes de aplicação de aços de alta resistência com Nióbio nos veículos já produzidos pela Giaffone Racing. O resultado foi surpreendente e as empresas optaram pelo desenvolvimento de um projeto totalmente novo: além da versão de motorização a etanol, a linha EXO Nb conta com uma versão híbrida (etanol e elétrica), o EXO Nb-Hybrid, que promete ser a principal atração tecnológica do Sertões 2021.

Com esta entrega, Giaffone Racing e CBMM levam ao Sertões 2021 tecnologia de ponta, com os primeiros UTVs produzidos no Brasil com a tecnologia do Nióbio. Os carros possuem estruturas ultra resistentes e são até 10% mais leves que os concorrentes, graças a adoção de materiais mais resistentes que contam com adição de Nióbio em suas composições. Com isso, além de atingir maior velocidade em menor tempo, os novos UTVs também apresentam ganhos em resistência e no custo operacional, resultando em economia de combustível e maior vida útil dos componentes.

A parceria ainda pretende completar o roadmap tecnológico do Sertões, apresentando uma versão totalmente elétrica nas próximas edições.