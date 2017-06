Goleadas marcam primeira rodada do Campeonato Ruralão

O 26º Campeonato Ruralão iniciou a primeira rodada neste final de semana, dias 17 e 18, nos campos da zona rural e nos estádios de Araxá e de Tapira. Com 35 gols marcados na primeira rodada, média de cinco gols por jogo, o campeonato promovido pela Administração Municipal, por meio da Secretaria de Esportes, apresentou os seguintes resultados com jogos na Capela Alto da Serra, no Itaipu, na Antinha, na Fazenda Campos, no Centro Esportivo da Tapira (Cetap) e no estádio Chácara Dona Adélia:

Sábado, 17 de junho

Capela – Alto da Serra: Curva de Rio 1×1 Cala Boca, com gols marcados por Deninho (Curva de Rio) / Tiago Modelo (Cala Boca)

Cetap – Tapira: Grêmio Tapirense x Fazenda Estrela Azul, a partida não ocorreu por motivo do falecimento do ex-vereador Pezão, que era primo de Adílson, um dos diretores da Fazenda Estrela Azul. Esse jogo vai ocorrer nesta segunda-feira, 19, às 19 horas, no mesmo local anteriormente marcado.

Campo do Itaipu: Itaipu 5×3 Fazenda Campos, com gols de Lêla (3), Betão e Tim (Itaipu) / Wellington Grilo (2) e Bruno (Fazenda Campos)

Campo da Fazenda Campos: Fazenda Santa Vitória 2×1 Bonsucesso, com gols de Igor e Coquinho (Fazenda Santa Vitória) e Surubim (Bonsucesso)

Domingo, 18 de junho

Campo da Antinha: Casinhas 2×2 Fazenda Chapecó, com gols de Diego e Cláudio (contra) (Casinhas) e The Flash e Tiaguinho (Fazenda Chapecó)

Campo da Antinha: Fazenda Máfia 3×3 Juventude Antinha, com gols de Beto Moura, Chocolate e Bruno Melecão (Fazenda Máfia) e Wilgner, Rodrigo e Geovane (Juventude Antinha)

Estádio Chácara Dona Adélia: Fazenda Córrego da Mata 3×3 Gondins, com gols de Douglas, Cutú e Cristian (Fazenda Córrego da Mata) e Luiz Carlos (2) e Émerson (Gondins)

Estádio Chácara Dona Adélia: Chácara Dona Adélia 2×4 Fazenda Boca Júnior, com gols de Rodrigo e Wellington (Chácara Dona Adélia) e Diego (4) (Fazenda Boca Júnior)