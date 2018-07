“Grande Arraiá” leva 10 mil pessoas à Fundação Cultural em dois dias

O fim de semana foi de casa cheia no pátio da Fundação Cultural Calmon Barreto. Dez mil pessoas passaram pelo local nos dois dias do Grande Arraiá do Circuito Junino da TV Integração Araxá e puderam reexperimentar os gostos e alegrias das tradicionais festas juninas mineiras.

A estrutura valorizou o prédio histórico que abrigou por anos a estação de trens de Araxá. A plataforma recebeu decoração especial, telões que exibiram fotos de festas antigas da cidade e uma exposição museológica com peças que fizeram muita gente viajar no tempo. “Passou um filme. É o ferro antigo, que era bem difícil de passar; minha mãe tinha a roda de fiar. Vi tudo isso aqui e me deu uma saudade grande. Parece que eles colocaram uma parte da minha vida neste lugar”, conta a dona de casa, Maria Aparecida de Freitas.

A exposição era caminho para a diversão. No palco passaram grandes atrações artísticas convidadas pela dupla Dalilla & Pedrinho Júnior. A Orquestra Sanfônica de São Paulo deu um show à parte. “Sabe, eu virei para o meu marido quando cheguei aqui e disse: não é possível que é de graça. Gente foi bom demais. Eu dancei muito e até entrei na quadrilha. Acho que não fazia isso desde a infância”, confessa a contadora Raquel Pinheiro.

Além das quadrilhas com participação popular, as profissionais também se apresentaram. No primeiro dia, “Matutos do Sertão” e no segundo a quadrilha “Forrozarte” surpreenderam pelo fôlego e pelas belas coreografias que abriram espaço até para o resgate da “catira”, dança típica e tradicional no Triângulo Mineiro. Para recuperar o fôlego não faltaram opções nas barraquinhas coordenadas por entidades sociais de Araxá. Tinha quentão, caldo, canjica, churrasco, cachorro quente…

O Centro Profissional Júlio Dário, que oferece cursos gratuitos de qualificação para jovens e adultos, vendeu produtos de milho. Foi um sucesso. “Vendemos muito bem. Acima do esperado. Esse recurso vai ajudar muito a instituição na manutenção. Dá para pagar água, luz, materiais de limpeza, enfim, nos ajuda a atender ainda melhor nossos usuários”, diz a coordenadora Leany MariaPires Tupinambá.

O Grande Arraiá

O Grande Arraiá do Circuito Junino foi realizado pela Fundação Cultural Acia e Ministério da Cultura, por meio da Lei de Incentivo à Cultura. O evento é uma iniciativa da TV Integração e contou com o patrocínio da CBMM, Zema e apoio da Prefeitura Municipal de Araxá.

Para o gerente de relações coorporativas da TV Integração, Antônio Leonardo Lemos Oliveira, a festa cumpriu seu papel. “Uma ação cultural que envolveu a família araxaense. A participação dos parceiros, apoiadores e investidores, que agradecemos publicamente, foi fundamental para o sucesso do evento. A população respondeu ao nosso chamado e demonstrou o quanto o resgate destas festas é importante e significativo para nossa cultura”, ressalta.

A presidente da Fundação Cultural Acia, Régia Côrtes, reitera que o trabalho de resgate vai além dos dois dias de festa. “O que a gente ouviu dos participantes é que muita gente já vai começar a se preparar para o concurso de causos do ano que vem. Tem um movimento também das companhias de dança e cantores que se voltam para a música raiz, bem como as pessoas que se unem para formar uma quadrilha ou se encantam por instrumentos como a sanfona e vão querer aprender. Por isso o trabalho é de formação. Ano que vem tem mais…”, adianta.