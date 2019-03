Grupo Fratelo apresenta “Paixão de Cristo – Um Cordel no Sertão” na Páscoa Iluminada 2019

O Grupo de Teatro Fratelo está de volta com um dos maiores sucessos da Páscoa Iluminada em 2018, e que ganhou lugar cativo nas noites de quinta-feira, a partir desse dia 14 de março, na Páscoa Iluminada de 2019. Estreia, às 21h, a peça “Paixão de Cristo – Um Cordel no Sertão”, montagem do grupo araxaense e que faz parte da programação do evento realizado pelo Grupo Tauá de Hotéis. As apresentações vão acontecer no Cine Teatro Tiradentes do Grande Hotel do Barreiro.

“Essa peça foi um grande sucesso em 2018 e vai ser trabalhada na Páscoa Iluminada todas as quintas-feiras também na edição 2019”, explica Josceleno Donizete, Diretor do Grupo Fratelo e ator que interpreta Jesus Cristo. A montagem apresenta a história de Jesus, desde o seu nascimento, passando vida pública, morte e ressurreição, de uma forma bem brasileira. Com inspiração na literatura de Cordel, em versos e rimas, a mais famosa história do mundo ganha ares mais leves, com toques de humor, sotaque nordestino e músicas parodiadas no ritmo do Baião.

A adaptação do Grupo Fratelo nesse estilo é trabalhada desde o ano de 2015 e novamente, é totalmente contada em versos e muita energia nordestina. “É uma forma que encontramos de contar a vida de um Jesus bem mais próximo da gente. Mostramos na montagem um Jesus mais humano, que brinca, dança e está perto de todos. A ideia surgiu em reuniões do Grupo e com a colaboração de cada um, o texto, as músicas e cenários foram concebidos e nos ajudam a ilustrar toda a história”, destaca Josceleno.

Quem quiser assistir ao espetáculo, deve trocar o ingresso por um quilo de alimento não perecível ou um quilo de ração nos pontos de troca autorizados da Páscoa Iluminada 2019, que funcionam nos Supermercados Barbosão ou Kamel Mega Mix, da Avenida Imbiara. Outras informações na recepção do Tauá Grande Hotel de Araxá ou no site do evento www.pascoailuminada.com.br.

Serviço

Evento: Estreia Paixão de Cristo – Um cordel no sertão

Data: 14 de março de 2019

Local: Cine Teatro Tiradentes – Tauá Grande Hotel e Thermas de Araxá

Horário: 21h

Ingressos devem ser trocados por um quilo de alimento ou um quilo de ração nos pontos autorizados

Informações: www.pascoailuminada.com.br