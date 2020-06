Homem assalta casa lotérica e acaba preso pela polícia

No início da tarde de ontem (16), a Polícia Militar foi acionada a comparecer em uma casa lotérica localizada na Rua Mariano de Ávila, Centro, local em que foi registrado um roubo.

De acordo com as vítimas, o autor estava armado e anunciou o assalto. Ele roubou certa quantia em dinheiro e fugiu em uma bicicleta.

Numa rápida ação com o apoio da Central de Videomonitoramento e da Polícia Civil, foi montado um cerco/bloqueio na região central. O autor (41 anos), natural de Patrocínio foi localizado e preso.

Com ele foi apreendido um revólver calibre 32 carregado com seis munições. A polícia também recuperou todo dinheiro levado no assalto.

De acordo com a PM, o autor possui várias passagens por roubo à mão armada, inclusive cumpre pena na comarca de Patrocínio por roubo em regime semiaberto.

Após busca pessoal, foi localizado um cartão do local em que o autor havia adquirido a bicicleta utilizada no roubo. A polícia constatou que ele deixou uma motocicleta no estabelecimento comercial citado. A intenção do autor era utilizar a moto para fugir retornando à Patrocínio.

Diante do exposto, o autor foi preso em flagrante delito e a motocicleta apreendida juntamente com a arma do crime, dinheiro recuperado e a bicicleta utilizada na fuga.