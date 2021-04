Homem é morto por mulher no Max Neumann

Um homem foi morto, na noite de ontem (28), no bairro Max Neumann. De acordo com a Polícia Militar a ocorrência foi registrada por volta das 23h. Segundo uma testemunha, de 47 anos, ele estava em uma residência com seu irmão caçula, de 42 anos, e uma mulher (34 anos) apontada como autora. Eles estavam fazendo uso de bebida alcoólica e discutiram por um longo período por motivo fútil.

Posteriormente, a testemunha foi dormir e deixou os dois se desentendendo, acordando pouco tempo depois com a autora bastante nervosa.

A testemunha tentou separar a briga, porém, não conseguiu evitar que a autora desse uma facada em seu irmão e lhe desferisse um golpe com uma barra de ferro, causando um ferimento profundo em seu supercílio. Logo após o fato, a autora fugiu.

A guarnição do Corpo de Bombeiros compareceu ao local e realizou seus trabalhos de praxe, constatando o óbito. A testemunha apresentava embriaguez alcoólica e foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento.

A Perícia Técnica da Polícia Civil compareceu ao local e recolheu a arma branca e a barra de ferro utilizada pela autora. Não foi possível colher mais dados pessoais da vítima, visto que se encontrava sem os documentos pessoais. Diligências seguem no intuito de localizar e prender a autora do crime.