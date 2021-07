Homem é preso com drogas após operação policial na rodoviária

Na noite de ontem (13), durante operação policial no terminal rodoviário de Araxá, a Polícia Militar realizou uma apreensão de drogas.

A PM abordou um ônibus que seguia de Uberlândia sentido Juiz de Fora. Um dos passageiros demonstrou bastante nervosismo com a presença policial. Ele foi abordado e a PM localizou, em sua bolsa, um tablete e um cigarro de maconha.

O cão “Apollo” da Rocca foi aplicado durante as buscas e localizou mais dois tabletes de maconha na bagagem do autor. Na posse do autor, de 31 anos, foi arrecadada certa quantia em dinheiro e um celular de origem duvidosa.

Diante dos fatos, o autor foi conduzido preso até a Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material arrecadado.