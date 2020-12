Homem é preso com maconha no Pão de Açúcar 3

Na quinta (17), por volta das 19h, a Polícia Militar realizava operação pelo bairro Pão de Açúcar 3, quando na rua Lázaro Severiano Gomes se deparou com um autor de 29 anos em atitude suspeita.

Ao abordá-lo, os policiais localizaram uma bucha de maconha e dinheiro. Durante as buscas no quintal da residência do autor, foram encontrados dois pés grandes de maconha e mais 20 mudas de maconhas.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com o material apreendido para as demais providências.