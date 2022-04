Homem é preso com pedras de crack após ser flagrado pela Central de Videomonitoramento

Na madrugada de hoje (5), a Polícia Militar foi acionada pela equipe do Videomonitoramento, informando as características de um homem que estaria realizando venda de drogas na praça Antônio Alves da Costa no bairro São Pedro.

A guarnição policial deslocou e realizou a abordagem do indivíduo suspeito com as características repassadas. Ao proceder busca pessoal foi localizado, na boca do abordado, uma sacolinha plástica com três pedras grandes de crack, as quais se divididas renderia aproximadamente 20 porções usualmente comercializadas.

De acordo com a PM, o autor (27 anos) já possui passagens por tráfico de drogas, sendo conhecido no meio policial. A equipe deu voz de prisão ao autor e o encaminhou ao delegado de plantão juntamente com o material apreendido.