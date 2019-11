Homem é preso com revólver no Padre Alaor

A Polícia Militar prendeu um homem de 32 anos, na tarde de ontem (26), durante operação no bairro Padre Alaor. O autor R.M.S. estava em atitude suspeita e foi abordado por uma equipe da PM. Ele estava perto de sua residência e autorizou buscas no loca. Os miliares encontraram um revólver calibre 38 com numeração raspada, munição e certa quantia em dinheiro.

De acordo com a PM, o autor não trabalha e não soube informar a origem do dinheiro. Diante do exposto foi dada voz de prisão ao suspeito. Os policiais também apreenderam a arma. O homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.