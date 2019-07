Homem é preso por furto no Centro

Na madrugada de ontem (9), a Polícia Militar foi solicitada a comparecer em um estabelecimento comercial situado no Centro de Araxá, local em que foi registrado um furto.

O proprietário de uma empresa de segurança relatou que, após o acionamento do alarme deslocou para o estabelecimento e deparou com um indivíduo saindo correndo do comércio, carregando uma sacola.

Ao verificar o estabelecimento o solicitante notou que a porta da dispensa estava arrombada e verificou que foram furtadas do estabelecimento várias barras de chocolates, pirulitos e chicletes.

Após rastreamentos, a Polícia Militar logrou êxito em abordar o autor L.R. (33 anos) andando pela Avenida Dâmaso Drummond carregando uma sacola, sendo constatado se tratar dos produtos furtados.

Diante do fato, foi dada voz de prisão ao autor. A vítima reconheceu os produtos recuperados como sendo os furtados no seu estabelecimento. Com o autor foi encontrada uma chave de fenda usada para arrombar a porta e as luvas que usava no momento do crime.